إيران تعلن اعتقال زعيم "خلية إرهابية" خططت لهجمات كيماوية

مصدر الصورة AFP Image caption شهدت إيران حرائق وهجمات غامضة طالت منشآت نووية وسفن ومحطات كهرباء

أعلنت السلطات الإيرانية القبض على زعيم "خلية تخريبية" تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتتهمهما السلطات بتنفيذ والتخطيط لعمليات "إرهابية" في إيران، بحسب وكالات رسمية إيرانية.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان رسمي اليوم السبت، إنها اعتقلت المدعو "جمشيد شارمهد" الذي كان يدير "عمليات مسلحة وتخريبية" في إيران، من خلال منظمة "تندر" التي يتزعمها والموجودة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، الذي نشرته وكالة فارس الرسمية الإيرانية للأنباء، إن المتهم محتجز لدى قوات الأمن، وسوف تنشر لاحقا تفاصيل "العمليات المعقدة والناجحة" لكوادر الأمن في القاء القبض على زعيم هذه الخلية.

ورصدت الوزارة مجموعة من الحوادث التي قالت إن المتهم المقبوض عليه متورط فيها، ومنها تخطيط وتفجير "حسينية سيد الشهداء" في مدينة شيراز، بمحافظة فارس جنوبي البلاد، في 2008، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215 آخرين.

وحسب البيان، فقد خططت خلية "تندر" لعمليات أخرى كبيرة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، لكنها لم تنفذها، منها تفجير "سد سيوند" في شيراز، وتفجير معرض طهران للكتاب باستخدام قنابل السيانيد، وتفجير قنبلة في مرقد الإمام الخميني.

مصدر الصورة FARS NEWS AGENCY Image caption صورة نشرتها وكالات إيرانية لمن قالت إنه زعيم خلية "تندر" المتهمة بارتكاب عمليات تخريبية ومقرها أمريكا

ما هي خلية تندر؟

قالت وكالة فارس الإيرانية، إن "زمرة تندر" تأسست عام 2004 على يد المدعو فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، كما أنشأ قناة Your TV للترويج له ولأفكار جماعته ومواقفهم ضد النظام الإيراني.

كما اتهمت الوكالة خلية تندر بأنها كانت وراء "إشعال اضطرابات" في البلاد خلال الفترة الماضية، من خلال تدشين مجموعة قنوات على الإنترنت، كانت تبث عبرها "رسائل تحريضية" باسم "فتح طهران".

واتهمت تقارير إيرانية الخلية بأنها كانت تعمل ضمن المخططات المرسومة لها من قبل أجهزة استخبارات غربية لتنفيذ "عمليات إرهابية كيمياوية وجرثومية في معرض طهران الدولي للكتاب وعملية إرهابية ضد القنصلية الروسية في مدينة رشت شمال إيران"، إلا أنها لم تفلح في مسعاها هذا "في ظل يقظة القوى الأمنية".

ومن المخططات الأخرى التي فشلت، تفجير خزانات وخطوط نقل النفط في ميناء غناوة جنوبي البلاد وتفجير مرقد "السيدة فاطمة المعصومة " في مدينة قم ومبنى مجلس الشورى الإسلامي.