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أعرب قادة دول عربية وغربية عن تضامنهم مع لبنان بعد الإنفجار العنيف الذي هزّ العاصمة بيروت الثلاثاء وأدى إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 3000 جريح.

ووقع الإنفجار في مرفأ العاصمة وتسبّب بأضرار جسيمة في الممتلكات والأبنية.

وتوالت ردود الفعل العربية والعالمية المتضامنة مع لبنان.

وأبدى قادة فرنسا وقبرص والاتحاد الأوروبي رغبتهم بالمساعدة.

وقدّم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تعازيه لضحايا الإنفجار وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم إلى لبنان لموجهات تداعيات الإنفجار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده على استعداد لتقديم أي دعم لمساعدة بيروت.

وكتب على صفحته على تويتر "الصور والمشاهد صادمة من بيروت هذا المساء".

وأضاف قائلاً إن أفكاره وصلواته مع الذين تعرضوا لهذا الحادث المؤسف وإن "المملكة المتحدة جاهزة لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة"، بما في ذلك (دعم) المواطنين البريطانيين المتضررين.

وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكينازي، في مؤتمر صحفي مشترك إن إسرائيل "عرضت من خلال قنوات دبلوماسية ودفاعية عالمية"، تقديم المساعدة الغذائية والطّبية إلى حكومة لبنان.

وعبّر وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، عن تضامنه مع "شعب لبنان العظيم والقادر على الصمود". وغرّد قائلاً "كالعالدة، إيران مستعدة لتقديم المساعدة بأي طريقة" وأضاف "لبنان، إبق قوياً".

كما عبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد إزاء ما حدث وأعلنت إنها تعمل مع شركائها لتلبية "الحاجات الملحّة"

وعلى الصعيد العربي، تضامنت دول خليجية مع ضحايا الانفجار. وأعلنت قطر عن نيتها إرسال مستشفى ميداني إلى لبنان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصل برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون لتقديم العزاء في ضحايا الإنفجار.

وتمنى الشيخ تميم الشفاء العاجل للجرحى وأعرب عن تضامنه مع "لبنان الشقيق" وعن رغبة بلاده بتقديم جميع أنواع الدعم، وفق الوكالة القطرية للأنباء.

وغرّد منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، قائلاً :"قلوبنا مع بيروت وأهلها". ونشر صورة لبرج خليفة في دبي، مكسوا بالضوء بالعلم اللبناني.

وعلّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ما حدث في لبتان قائلاً "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعباً، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة" وتمنى بدوره الشفاء العاجل للجرحى والصبر لذوي الضحايا.