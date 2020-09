View this post on Instagram

الرجاء المشاركة على أوسع نطاق. المعلومات كاملة في الصورة. نتمنى الصبر والسلوان إلى جميع العائلات والأفراد الذين تأثروا في هذا الحدث الأليم. B&Z is providing legal assistance to the families of Syrian victims in the Beirut Explosion. In addition, we are securing medical, cash, and relief assistance. Please spread the word. Our hearts and prayers are with every family and individual who were affected by this tragedy in Lebanon. #beirut #beirutlebanon #beirutexplosion #syria #بيروت_منكوبة #legalservices #medicalassistant #syriansinlebanon #relief