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قالت مجموعة من الكتاب والفنانين العرب والفلسطينيين إنهم سيقاطعون أي فعاليات مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة بعد موافقتها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ومن بين الكتاب والفنانين المشاركين في حملة المقاطعة، الشاعر الفلسطيني أحمد أبو سليم الذي سحب روايته من التنافس على الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة في الأوساط العربية باسم "بوكر العربية"، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

ودعا أبو سليم المثقفين العرب إلى مقاطعة النشاطات الثقافية في الإمارات، حسب الوكالة.

كذلك سحبت الكاتبة المغربية الزهراء رميج روايتها "قاعة الانتظار" من التنافس على جائزة الشيخ زايد.

وقال الكتاب إنهم يعبرون بخطوتهم عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعوا الكتاب والفنانين الآخرين إلى أن يحذوا حذوهم.

ومن بين المقاطعين أيضا المصور الفلسطيني محمد بدارنه الذي أعلن انسحابه من المشاركة في معرض "وجهة نظر 8" الذي من المقرر إقامته يوم 29 أغسطس/آب في الإمارات.

وأعلن الروائي المغربي أبو يوسف طه كذلك الانسحاب من التنافس على جائزة الشيخ زايد.

وكان محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي قد أعلن أن الإمارات العربية المتحدة وافقت على وضع خريطة طريق لإعادة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وافادت التقارير أن إسرائيل وافقت في المقابل على تجميد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة خليجية.

وقد أثارت الخطة ردود فعل متباية في المنطقة، فبينما اعتبرها الفلسطينيون "خيانة"، رحبت كل من مصر والأردن والبحرين بالاتفاقية، واعتبرتها خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة.