مصدر الصورة SOCIAL MEDIA Image caption الوزير التونسي السابق علي الشاوش

ووري الثرى جثمان علي الشاوش الوزير التونسي السابق في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والأمين العام السابق لحزب التجمع الديموقراطي الدستوري المنحل الذي توفي عن عمر ناهز 72 عاما.

عاش الشاوش معاناة مع المرض خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي سبقت وفاته.

فمن هو الشاوش وكيف ارتبطت حياته السياسية بالرئيس التونسي السابق بن علي؟

تدرج في المناصب الحكومية

ولد الشاوش عام 1948 في مدينة بوعرادة التونسية في ولاية سليانة، ودرس العلوم الاقتصادية في جامعة تونس التي تخرج منها مطلع السبعينيات.

وتدرج في المناصب في شركات القطاع العقاري في تونس حتى أصبح مديرا عاما لوكالة التهذيب والتجديد العمراني في تونس.

بعد وصول زين العابدين إلى السلطة في عام 1987، عين الشاوش واليا لولاية مدنين الواقعة في جنوبي شرق تونس.

وتقلد الشاوش عددا المناصب الحكومية خلال حكم بن علي، إذ عمل بدءا من عام 1992 ككاتب دولة في وزارة الصحة.

ومنذ عام 1993 اصبح وزيرا للتجهيز وتنقل في عدة مناصب وزارية في حكومة محمد القروي، كان أبرزها توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة نفسها في عام 1997.

في أواخر التسعينات ابتعد عن العمل الوزاري بعد أن عينه بن علي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التونسي، وهو هيئة استشارية حلت في عام 2011، وقد ظل في هذا المنصب حتى عام 2005.

أعيد إلى العمل الوزاري في عام 2005 ليتولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة محمد الغنوشي.

وقد انتهت مسيرة استيزاره في عام 2010، إثر نقله للعمل سفيرا لتونس في النمسا وممثلاً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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مسيرة حزبية

مصدر الصورة Reuters Image caption استوزر الشاوش عدة مرات في حكم بن علي

كان الشاوش عضوا في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس منذ استقلالها في عام 1956 حتى حله بقرار قضائي في عام 2011 في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي شهدها تونس واطاحت بحكم بن علي.

منذ مطلع التسعينات تدرج في المناصب القيادية داخل الحزب وانتخب عضوا في لجنته المركزية بدءا من عام 1993، كما انتخب نائبا في البرلمان في الانتخابات التشريعية عام 1994.

وفي أواخر التسعينيات بات عضوا في المكتب السياسي للحزب.

وعين في عام 2000 في منصب أمين عام حزب التجمع الدستوري وظل في منصبه هذا حتى عام 2005.

واختفى الشاوش من المشهد السياسي والحكومي بعد الإطاحة بنظام بن علي، وقد مثل أمام القضاء بعد أن رفعت عليه دعوى قضائية بتهمة اختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة، كما استمعت المحكمة إلى أقواله في شكاوى بشأن وقائع تعذيب خلال توليه منصب وزير الداخلية.