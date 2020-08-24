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أنحت الحكومة السورية باللوم على من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في التفجير الذي دمر خط أنابيب غاز، وأدى إلى قطع إمدادات الكهرباء عن معظم أرجاء البلد.

وانتشرت صور أفراد مكافحة الحرائق وهم يكافحون النيران التي اشتعلت على امتداد خط الأنابيب الواقع شمال شرقي العاصمة دمشق.

وقال وزير النفط السوري، علي غانم، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الانفجار هجوم إرهابي استهدف خط الغاز العربي، الذي يغذي محطات الكهرباء في جنوب سوريا.

ولم تذكر السلطات من تعتقد أنه هو مدبر الهجوم، ولكن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى قال إنه من شبه المؤكد أن منفذي الهجوم هم أفراد في تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الكهرباء، محمد زهير الخربوطلي، إن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، مشيرا إلى أنه بحلول الفجر تمت إعادة الكهرباء إلى عدة محافظات.

وأضاف الوزير أنه يجري إصلاح العطل، وأن الكهرباء ستعود إلى كافة المناطق بشكل تدريجي.

وتمتد شبكة أنابيب الغاز العربي من مصر إلى الأردن وسوريا.

وتقول السلطات إن أعمال الإصلاح تمكنت من استعادة الكهرباء جزئيا للمدينة، وعدد آخر من المحافظات.

ويأتي انقطاع الكهرباء في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ محادثات، ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، لمحاولة صياغة دستور جديد لسوريا.

وكانت آخر مرة اجتمعت فيها الحكومة والمعارضة السورية وممثلو المجتمع المدني قبل تسعة أشهر، عندما انهارت المحادثات لأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال.

وتحذر الأمم المتحدة من توقع تحقيق أي تقدم كبير باتجاه إنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ تسع سنوات، لكنها تأمل أن تمهد المحادثات، إذا سارت بشكل جيد، السبيل أمام حل سياسي أشمل.