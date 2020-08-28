ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".

وأوضحت الوزارة في بيان أن عزت ألقي القبض عليه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذه الشقة مقرا للاختباء.

وبحسب البيان فإن قرار المداهمة جاء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بضبط محمود عزت المطلوب على ذمة عدة قضايا حكم عليه في بعضها غيابيا بالإعدام.

وتولى عزت منصب المرشد العام بالإنابة في 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك.

وتصدر باسم عزت بيانات دورية في مناسبات مختلفة باعتباره قائما بأعمال المرشد العام للجماعة، بينما لم تعلن الجماعة عن مكان تواجده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة وتواصله مع باقي القيادات داخل أو خارج البلاد.