مصدر الصورة Getty Images Image caption رفعت إسرائيل أعلامها إلى جانب أعلام الإمارات في مدينة ناتانيا الساحلية

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوما يلغي قانونا صدر عام 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن هذه الخطوة، التي جاءت بعد الإعلان عن معاهدة سلام بين البلدين في وقت سابق من الشهر الحالي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع إسرائيل.

وبموجب المرسوم يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.

كما يسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والاتجار بها.

ويأتي هذا المرسوم في الوقت الذي تخطط فيه شركة العال الإسرائيلية للطيران لتسيير أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار أبوظبي، لنقل وفد إسرائيلي وأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي إن الرحلة التي ستنقل مسؤولين إسرائيليين وكبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بينهم جاريد كوشنر، ستنطلق في 31 أغسطس/ آب الساعة 10 صباحا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 13 أغسطس/ آب عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.

وستشهد الأسابيع المقبلة، لقاءات موسعة بين وفدين من إسرائيل والإمارات لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة.

وليس من الواضح بعد إذا ما كانت شركة العال ستتمكن من التحليق فوق المملكة العربية السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية بإسرائيل، لتقصير وقت الرحلة.

وفي مايو/ آيار من العام الحالي، أقلعت أول طائرة تابعة لطيران الاتحاد من أبوظبي إلى تل أبيب لتوصيل مساعدات للفلسطينيين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكانت هذه أول رحلة إماراتية إلى إسرائيل.