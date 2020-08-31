تكليف مصطفى أديب رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية

مصدر الصورة Reuters Image caption مصطفى أديب (من اليمين) يتحدث خلال لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي جرى خلاله تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة.

كلّف رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، سفير لبنان لدى ألمانيا، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب.

وصوت، اليوم الاثنين، 66 عضوا في البرلمان اللبناني (أكثر من نصف الأعضاء)، من أصل 120 نائبا حاليا، لتكليف أديب بتشكيل الحكومة في لبنان.

ويتألف البرلمان اللبناني من 128 نائبا، لكن 8 نواب قدموا استقالتهم بعد انفجار مرفأ لبنان في 4 أغسطس/ آب.

واستقالت حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب الجاري، وسط غضب من انفجار كبير ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل.

وقد وقع الانفجار نتيجة تخزين أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.

وتعاني البلاد من أزمة مالية خانقة تسببت في انخفاض قيمة العملة بما يصل إلى 80 في المئة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، واحتجزت ودائع للكثيرين في نظام مصرفي مشلول، وغذت الفقر والبطالة، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية.

وعقد لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي، بعد تخلفه عن سداد ديونه بهدف الحفاظ على مدخراته من العملة الصعبة، لكن هذه المحادثات تعثرت وسط الانقسامات في الجانب اللبناني حول حجم الخسائر في النظام المالي.

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وقال مسؤولان لبنانيان كبيران لرويترز إن ترشيح أديب جاء بعد اتصالات أجراها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مدار الـ 48 ساعة الماضية للضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح.

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية لوكالة رويترز إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع الأطراف الرئيسية يومي السبت والأحد. وقال المصدر "تم اطلاع الرئيس على المفاوضات الجارية في بيروت".

ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان يوم الاثنين للضغط على القادة اللبنانيين بشأن الحاجة إلى الإصلاح.

ماذا نعرف عن مصطفى أديب وعن ترشيحه؟

شغل مصطفى أديب، 48 عاما، منصب سفير لبنان في ألمانيا منذ 2013.

وأديب حاصل على دكتوراه في القانون والعلوم السياسية، ودرّس سابقا في جامعات في لبنان وفرنسا.

كما عمل مستشارا لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأعلنت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين، بمن فيهم سعد الحريري الذي يتزعم حزب المستقبل الرئيسي في لبنان، أنهم يؤيدون أديب بعد مراجعة عدة أسماء يوم الأحد.

وقال مصدر لرويترز إن حزب الله وحركة أمل سيسميان أديب في المشاورات، فيما أبلغ، جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وكالة رويترز أنه سيفعل الشيء نفسه.

إلا أن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ، أعلن تسمية حزبه نواف سلام لرئاسة الحكومة العتيدة في الاستشارات.