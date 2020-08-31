تقارير سورية: مقتل شخصين في "قصف إسرائيلي" على جنوب دمشق

مصدر الصورة EPA Image caption (أرشيف) نادرا ما يعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية في سوريا.

أفادت تقارير سورية بمقتل اثنين، على الأقل، وإصابة 7 جنود في قصف بالصواريخ استهدف مواقع جنوب دمشق.

وقالت التقارير إن إسرائيل تقف وراء إطلاق الصواريخ، لكن لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فإن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ… وأسقطت معظم صواريخ العدوان".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "ضربة جوية جاءت من اتجاه الجولان السوري المحتل" واستهدفت "مواقع عسكرية جنوب دمشق".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن الصواريخ استهدفت مواقع لجماعة حزب الله اللبناني التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

ونفذت إسرائيل غارات جوية عدة في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد. ونادرا ما يعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه الضربات الجوية.

وهدد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأحد الماضي بقتل جندي إسرائيلي مقابل أي عنصر يقتل من الجماعة، وذلك بعد مقتل أحد أعضائها في سوريا في 20 يوليو/ تموز الماضي.