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وافقت السعودية على السماح لرحلات الطيران العادية بين إسرائيل والإمارات بالمرور عبر أجوائها.

وينهي هذا القرار حظرا كانت تفرضه المملكة على رحلات جميع الطائرات الإسرائيلية تقريبا في أجوائها.

وكان الاستثناء الوحيد هو سماحها في عام 2018 للخطوط الجوية الهندية بالطيران فوق أجوائها في رحلاتها إلى تل أبيب.

ويقضي القرار السعودي بأن جميع الرحلات الجوية من الإمارات وإليها تستطيع الآن استخدام أجواء المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ولم يخص القرار إسرائيل بالذكر.

لكن هيئة الملاحة الجوية في المملكة قالت إن القرار اتخذ بعد طلب الإمارات، عقب الاتفاق التاريخي بينها وبين إسرائيل الشهر الماضي.

وسمحت السعودية الاثنين بطيران طائرة تابعة لخطوط العال الإسرائيلية فوق أجوائها في رحلة من تل أبيب إلى أبو ظبي، وفي رحلة العودة أيضا.

وكان على متن الطائرة وفدان من الولايات المتحدة وإسرائيل في طريقهما لإنهاء اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

مصدر الصورة EPA Image caption نتنياهو اعتبر القرار تقدما هائلا

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار السعودي بأنه "تقدم هائل"، مضيفا أن جميع الطائرات الإسرائيلية تستطيع الآن الطيران مباشرة إلى الإمارات.

ويوفر هذا القرار عدة ساعات لرحلات الطيران بين دول الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن موقف المملكة المؤيد لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لم يتغير.

وسوف يسمح المسؤولون في إسرائيل والإمارات لمواطنيهما بالزيارة بعد تطبيع العلاقات بينهما.

وسوف تتاح السبل أكثر أمام المسافرين من إسرائيل بالتوجه إلى العديد من الأماكن عبر أبو ظبي ودبي بعد بدء الرحلات الاعتيادية.