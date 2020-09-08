عقوبات أمريكية على وزيرين لبنانيين سابقين لعلاقتهما بحزب الله

مصدر الصورة Reuters Image caption بومبيو يقول إن كل من تعامل مع حزب الله أفسد عمل الحكومة وسهل تمويل "الإرهاب"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين سابقين في لبنان لمزاعم تورطهما في الفساد، وتقديم دعم لجماعة "حزب الله".

وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزير النقل السابق، يوسف فنيانوس.

كما تقضي بفرض عقوبات جنائية على من يجري معاملات مالية مع أي منهما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستحاسب المسؤولين اللبنانيين الذين أخلوا بواجبهم تجاه شعبهم.

وأضاف بومبيو أن كل من تعامل مع حزب الله ساهم في إفساد عمل الحكومة، وسهل تمويل "الإرهاب".