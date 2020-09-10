مصدر الصورة Reuters

أفادت تقارير بأن سلسلة انفجارات هزت مدينة الزرقاء الواقعة شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية قولها إن "الانفجارات وقعت في قاعدة عسكرية بمنطقة الغباوي" في ضواحي المدينة، بينما ذكرت مصادر أخرى أن الانفجارات وقعت في مستودع للذخيرة.

مصدر الصورة Reuters Image caption تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كرات اللهب تتطاير في سماء المدينة

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة لوسائل الإعلام إنه لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار الذي وقع بمنطقة غير مأهولة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كرات اللهب تتطاير في سماء المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان محليين قولهم إن الانفجار أدى إلى تهشم وتطاير نوافذ المنازل المجاورة.