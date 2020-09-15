مصدر الصورة EPA Image caption توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين

وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف الرئيس ترامب الحدث بأنه "يوم غير عادي للعالم سيضع التاريح في مسار جديد".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا الزخم الجديد للسلام قد ينهي النزاع العربي الإسرائيلي للأبد.

وشكر وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد نتنياهو على تجميد خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية .

من ناحيتهم دان الفلسطينيون الاتفاقيات التي اعتبروها خيانة، واندلعت احتجاجات في الضفة الغربية وغزة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد قال بالأمس إن التوقيع على الاتفاق سيكون " يوما أسود على الأمة العربية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات قريبا.