بعد أكثر من 70 عاماً على إعلان دولة إسرائيل، لم تتم تسوية حدودها بالكامل بعد. فالحروب والمعاهدات والاحتلال تعني أن شكل الدولة اليهودية قد تغير بمرور الوقت، ولا تزال غير محددة في بعض الأجزاء.

فيما يلي سلسلة من الخرائط التي توضح الأسباب وراء ذلك.

كانت الأرض التي ستصبح إسرائيل لقرون تحت حكم الأتراك كجزء من الإمبراطورية العثمانية. وبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية ، حددت قوى الحلفاء المنتصرة في هذه الحرب الأراضي المعروفة باسم فلسطين - والتي كان الجزء الواقع غربي نهر الأردن منها يعرف أيضًا باسم أرض إسرائيل من قبل اليهود- لتوضع تحت الإدارة البريطانية، (وسرعان ما أقرت عصبة الأمم ذلك).

وأقرت شروط الانتداب الموكلة لبريطانيا إقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، شريطة ألا يمس ذلك بالحقوق المدنية والدينية للجاليات غير اليهودية هناك.

وترافق صعود النزعة القومية العربية في فلسطين مع نمو مطرد لعدد السكان اليهود (الأقل عددا في فلسطين) - خاصة بعد ظهور النازية في الثلاثينيات - ما أدى إلى تصاعد العنف بين العرب واليهود في فلسطين.

ورفعت بريطانيا المشكلة إلى الأمم المتحدة، التي اقترحت عام 1947 تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى عربية، على أن تصبح منطقة القدس وبيت لحم مدينة دولية. وقد قبلت القيادة اليهودية في فلسطين بالخطة لكنها قوبلت بالرفض من قبل القادة العرب.

أعلنت القيادة اليهودية في فلسطين، لحظة انتهاء الانتداب البريطاني، إقامة دولة إسرائيل في 14 مايو 1948، رغم عدم إعلانها لحدودها.

وفي اليوم التالي تعرضت إسرائيل لغزو خمسة جيوش عربية، وهو التاريخ الذي يؤشر، بالنسبة للإسرائيلين، بدء حرب الاستقلال الإسرائيلية. وانتهى القتال في عام 1949 بعد سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار، نتج عنها خطوط هدنة على امتداد جبهات القتال الإسرائيلية مع الدول المجاورة ، وخلق حدود للمنطقة التي أصبحت ما يعرف بقطاع غزة لاحقا (وخضعت للسيطرة المصرية) والقدس الشرقية والضفة الغربية (وخضعت لسيطرة الأردن). وقد رفضت الدول العربية المجاورة الاعتراف بإسرائيل، مما يعني أن حدودها ظلت من دون تحديد.

وحدث أكبر تغيير لحدود إسرائيل في عام 1967، عندما أدى الصراع المعروف باسم حرب الأيام الستة، إلى احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم مرتفعات الجولان السورية، مما أدى إلى زيادة حجم الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بثلاثة أضعاف.

وضمت إسرائيل فعلياً القدس الشرقية، معلنة كامل المدينة عاصمة لها، كما أعلنت أيضا ضم مرتفعات الجولان إليها.

ولم يعترف المجتمع الدولي بهذه الخطوات الإسرائيلية، حتى غيّرت الولايات المتحدة موقفها الرسمي بشأن الأمر في ظل إدارة ترامب، لتصبح أول قوة كبرى تقوم بذلك.

ولا يزال الرأي العام الدولي يعتبر، بأغلبية كبيرة، القدس الشرقية ومرتفعات الجولان أراض محتلة من قبل اسرائيل.

ورسمت حدود إسرائيل البرية لأول مرة رسميا مع إحدى الدول المجاورة في عام 1979، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية تعترف بالدولة اليهودية.

وبموجب المعاهدة الموقعة بين الطرفين، تم تحديد حدود إسرائيل مع مصر، وسحبت إسرائيل جميع قواتها ومستوطنيها من سيناء، وقد اكتملت عملية سحب القوات تلك في عام 1982.

وظلت إسرائيل تحتل قطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، وما زالت حدودها، باستثناء الحدود مع مصر، تحددها خطوط الهدنة لعام 1949.

وفي عام 1994، أصبح الأردن ثاني دولة عربية تعترف بإسرائيل ، مما أضفى الطابع الرسمي على حدودها الطويلة مع الدولة اليهودية في هذه العملية. في حين لم تكن هناك معاهدة سلام بين إسرائيل ولبنان حتى الآن، فإن خط الهدنة لعام 1949 بين البلدين يعد بحجم الأمر الواقع بمثابة الحدود الشمالية لإسرائيل ، بينما ظلت حدود إسرائيل مع سوريا معلقة ولم تتم تسويتها.

وبالمثل، باتت لإسرائيل على أرض الواقع، حدوداً مع قطاع غزة منذ أن سحبت قواتها ومستوطنيها منه في عام 2005، لكن الأمم المتحدة تعتبر غزة والضفة الغربية كياناً واحداً محتلاً، ولم يتم تحديد الحدود الرسمية معهما بعد. وكان من المفترض أن يحدد الوضع النهائي وترسم الخطوط الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون هناك تحت الاحتلال الإسرائيلي، لكن عقوداً من المحادثات المتقطعة أثبتت أنها كانت غير مثمرة حتى الآن.

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