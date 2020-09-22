إصابات في انفجار بجنوب لبنان
- 22 سبتمبر/ أيلول 2020
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أُصيب عدد من الأشخاص في انفجار شديد بجنوب لبنان، بحسب مصادر أمنية.
وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود جراء الانفجار في سماء قرية عين قانا.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.