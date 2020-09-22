إصابات في انفجار بجنوب لبنان

  • 22 سبتمبر/ أيلول 2020

أُصيب عدد من الأشخاص في انفجار شديد بجنوب لبنان، بحسب مصادر أمنية.

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود جراء الانفجار في سماء قرية عين قانا.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.