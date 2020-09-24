سجن طُرة: ارتفاع عدد قتلى محاولة الهروب منه إلى 4 من الشرطة المصرية و 4 محكومين بالإعدام

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقع سجن طُرة جنوبي القاهرة ويضم سجناء سياسيين وجنائيين

ارتفع عدد ضحايا محاولة هروب فاشلة من سجن في العاصمة المصرية إلى 4 من عناصر الشرطة، بعد وفاة شرطي آخر متأثرا بإصابته.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت، في بيان، إن مسلحين أربعة قتلوا أيضا خلال المحاولة الفاشلة للهرب من سجن طرة شديد الحراسة جنوبي العاصمة المصرية يوم الأربعاء.

وأوضح مصدر أمني أن رئيس مباحث سجن طرة أصيب في الحادث إصابة خطيرة ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ولم يوضح بيان الداخلية تفاصيل محاولة الهرب، لكنه ذكر أسماء القتلى المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا "إرهاب".

وكان ثلاثة من بين السجناء الواردة أسماؤهم في البيان أدينوا في عام 2018، بتأسيس والانضمام إلى جماعة مسلحة تسمى أنصار الشريعة، وبقتل ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة، في سلسلة هجمات بين أغسطس/ آب 2013 ومايو/ أيار 2014.

وأدين السجين الرابع في عام 2018 بقتل طبيب مسيحي، واعترف خلال التحقيقات بالإنضمام لما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية". .

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، سجن طُرة من أكبر السجون المصرية وأشدها تأمينا وحراسة

ويعرف سجن طرة بأنه من أكبر السجون المصرية، وهو سجن شديد الحراسة يقع في أقصى جنوب العاصمة، وبه عدد من المباني وتتفاوت درجات تأمين مبانيه.

في سياق متصل، قام وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق بزيارة إلى السجن وتفقد موقع الحادث.

وكلف توفيق قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بفحص ملابسات الواقعة ورفع تقرير عاجل عنها، ومراجعة إجراءات التأمين بمنطقة السجون وبخاصة عنابر الإعدام.

هذا ولم تتوفر رواية أخرى لحادث سجن طرة غير الرواية الحكومية.

وأعلنت جماعة أنصار الشريعة عن تشكيلها في مصر، في يوليو/ تموز عام 2013، وقالت إن إزاحة الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في نفس الشهر كان "إعلان حرب على الدين"، وهددت باستخدام العنف لفرض الشريعة الإسلامية.