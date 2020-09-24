قضية الفيرمونت: الإنتربول يسلم مصر ثلاثة من المتهمين في الواقعة بعد ترحيلهم من لبنان

تسلمت مصر عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ثلاثة أشخاص متهمين بالتعدي جنسيا على فتاة في فندق شهير بالقاهرة قبل سنوات، فيما يُعرف إعلاميا بـقضية الفيرمونت.

ورُحِّل المتهمون الثلاثة إلى مصر من لبنان بعد صدور أمر قضائي بضبطهم وإحضارهم.

وكانوا قد تمكنوا من الهرب خارج مصر قبل فتح التحقيق في القضية في أغسطس/آب الماضي.

وكانت السلطات اللبنانية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة أواخر أغسطس/آب الماضي، بعد طلب من الإنتربول في مصر بالقبض على سبعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية موجودين في لبنان لاتهامهم في هذه القضية.

غير أنه تبين أن خمسة منهم فقط "دخلوا لبنان في تواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية"، بحسب ما ورد في بيان لقوى الأمن الداخلي في لبنان أواخر الشهر الماضي.

وكانت النيابة العامة المصرية وضعت أسماء المتهمين في الواقعة على قوائم المنع من السفر من مصر وترقب الوصول من الخارج لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وتم إيداع المتهمين الثلاثة فور وصولهم إلى الأراضي المصرية في أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس متهمين اثنين بتهمة اغتصاب فتاة بعد تخديرها خلال حفل خاص أقيم بالفندق الشهير في العاصمة المصرية قبل ست سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأي العام نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد باستدراج شباب مصريين ينتمون لعائلات ثرية إحدى الفتيات، خلال حفل في فندق "فيرمونت نايل سيتي" إلى غرفة بالفندق، بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وكتبوا أسماءهم على جسدها وصوّروا الواقعة.