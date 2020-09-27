مقتل جنديين لبنانيين في هجوم وإصابة آخرين في اشتباكات عنيفة شمالي البلاد

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يواصل الجيش بحثه عن فلول المسلحين

أفادت مصادر الجيش اللبناني الأحد أن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون الليلة الماضية شمالي البلاد.

وورد في بيان الجيش أن أحد المسلحين أيضا قتل في الهجوم.

وجاء في البيان أن "إرهابيين أطلقا النار من سيارة على موقع للجيش في محلة عرمان - المنية فقتلا اثنين من الجنود بينما قتل أحد المهاجمين ولاذ مسلح آخر بالفرار".

وجاء الاشتباك بينما يقوم الجيش بتعقب خلية قتلت أربعة جنود وثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت مصادر الجيش اللبناني الجمعة إنهم ألقوا القبض على أحد المشتبه بهم بقتل الجنود الأربعة في منطقة زغرتا جنوب طرابلس.

وأضاف البيان أن الجيش يتعقب أثر المسلحين.

اشتباكات وادي خالد

في حادث منفصل قتلت قوات الأمن مسلحين في تبادل عنيف لإطلاق النار، وجرح ثلاثة من عناصر الأمن في الاشتباك الذي وقع حينما هاجمت قوات الأمن منزلا في وادي خالد حيث تحصنت المجموعة التي كان يشتبه بنيتها شن هجمات.

وأفادت مصادر أن المسلحين على صلة بمجموعة خالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق من الشهر الجاري في اشتباك مع قوى الأمن.