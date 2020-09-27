النيابة العامة المصرية تخلي سبيل 68 طفلا شاركوا في مظاهرات ضد السيسي

التعليق على الصورة، خرجت مظاهرات ليلية محدودة لعدة أيام ضد الرئيس السيسي

أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيل 68 طفلا كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات خرجت في عدد من القرى والبلدات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان بشأن إخلاء سبيل الأطفال إن قرار النائب العام اتخذ بعد "أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا".

وشهدت بعض القري المصرية تجمعات محدودة من المحتجين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية.

وأمرت النيابة العامة في مصر بحبس قرابة 400 شخص أُلقي القبض عليهم على خلفية دعوات التظاهر، بحسب مصادر حقوقية.

وقال السيسي الأحد إنه "يراهن على وعي المصريين" في التصدي لما سماه "مخططات ومحاولات هدم الدولة والتشكيك والتخويف" التي تقوم بها أطراف لم يسمها.

وجاء هذا التصريح على هامش افتتاح الرئيس المصري مشروعات تنموية شرقي العاصمة القاهرة.

وحذر السيسي من " محاولات الخداع" التي تأتي ردا على محاولات حكومته "إعادة الاستقرار والأمن" إلى البلاد.

وكان المقاول والفنان المصري المعارض، محمد علي، قد جدد دعوته للخروج في تظاهرات ضد نظام حكم السيسي.

ودعا علي، المقيم في إسبانيا، المصريين إلى الخروج للتظاهر يوم 20 سبتمبر/ أيلول ضد ما قال إنه "أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وهدم منازل، وفشل في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي."

وشهد الجمعة الماضي حالة من الاستنفار الأمني في القاهرة وبعض محافظات مصر بعد دعوة علي، الذي تقدم في الفترة الأخيرة بطلب لجوء إلى إسبانيا، المواطنين للتظاهر.

وكانت البلاد شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات ليلية محدودة في عدد من القرى تطالب السيسي بالرحيل عن الحكم.