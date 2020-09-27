ظبية خميس: الإمارات "تمنع" الأديبة من مغادرة البلد "بسبب معارضة التطبيع"

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قالت الكاتبة والشاعرة الإماراتية ظبية خميس إن سلطات بلدها منعتها من السفر إلى الخارج بسبب موقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على ما يبدو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدد من وسائل الإعلام العربية، منشورا بموقع فيسبوك منسوبا للكاتبة تقول فيه إن السلطات الإماراتية منعتها من السفر من مطار دبي الدولي إلى القاهرة يوم السبت 26 سبتمبر/ أيلول.

وذكرت خميس (62 عاما) أن المسؤولين في مطار دبي الدولي لم يوضحوا سبب منعها من السفر.

وجاء في المنشور المنسوب لخميس: "أنا الكاتبة الإماراتية ظبية خميس تم منعي من السفر اليوم بأمر صادر من أبو ظبي دون إبداء الأسباب، والأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والتطبيع".

ودعت خميس منظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة الإمارات عن "أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية" تتعرض لها.

وأضافت خميس، وهي دبلوماسية سابقة: "أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال".

وقد وقعت الإمارات والبحرين على اتفاق برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر/ أيلول، وذلك في تحول تاريخي بمنطقة الخليج.