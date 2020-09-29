قلوب نابضة: الكرنتينا ملاذ الأطفال الوحيد في بيروت

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كان مستشفى الكرنتينا في بيروت من بين المؤسسات الحيوية التي دمرها الانفجار الذي هزّ المدينة في الرابع من أغسطس/ آب الماضي. ويقع هذا المستشفى في وسط المدينة في منطقة الكرنتينا على بعد أقل من كيلومترين من مرفأ بيروت، حيث يوجد فيه قسم (أسامي) Assameh - Birth & Beyond المختص بطب الأطفال العام، ولا يوجد غيره في لبنان .

من بين الأطفال الدين يتلقون العلاج، شربل صدقة، الذي لم يتجاوز من العمر أربع سنوات، وهو الإبن الوحيد لوالديه، وقد سُرح أبوه في الآونة الأخيرة خلال الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان. وهو الآن مثل كثيرين غيره، يعتمد على إعانات وزارة الصحة العامة في توفير الرعاية الصحية لعائلته.

وُلد شربل مصابًا بالتهاب في الرئة أدى الى نقص في المناعة.

التعليق على الصورة، مستشفى الكرنتينا في بيروت يعد من بين المؤسسات الحيوية التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس.

"كنا في مستشفى خاص. نقلناه إلى الطوارئ، لكنهم لم يسمحوا لنا بالدخول"، يقول والد شربل، إلياس، لبي بي سي. "أخذني الطبيب جانبًا، وكان الأمر أشبه بالاستجواب، وقال لي إن ابني في حالة حرجة وسيكلف علاجه ٥٠٠٠ دولار، وبمجرد أن أوضحتُ أننا نعتمد على تأمين الوزارة، لم يعد هناك سرير لابني".

التعليق على الصورة، الكرنتينا كانت الخيار الوحيد المتبقي للعائلات ذوات الدخل المنخفض، "بعد أن ترفضهم أماكن أخرى"

يحتاج شربل إلى العلاج بالجلوبيولين المناعي الوريدي (IVIG)،وهو مصل يتم إعطاؤه ومراقبته عبر خط وريدي. يستخدم هذا العلاج في العديد من حالات نقص المناعة وكان ضروريًا لإنقاذ حياة شربل. إنه علاج مكلف، لكنه مدعوم من قبل الوزارة لأولئك الذين يجري تشخيصهم بأمراض مثل شربل وتعتمد حياتهم عليها.

ويوضح إلياس أن الكرنتينا كانت الخيار الوحيد المتبقي لهم: "لم أكن أعرف ماذا أفعل، لم يقدم الأطباء أي مساعدة، كانوا يطلبون مني فقط أن أدعو له".

تقول ماري خليفة، رئيسة الممرضات في قسم طب الأطفال: "يأتي الناس إلينا كملاذ أخير، بعد أن ترفضهم أماكن أخرى". ومنذ إنشائه في عام ٢٠١٦، أصبح "أسامي" ملاذاً آمناً للرضع والأطفال الخدج والأطفال المهجورين، فضلاً عن كونه شريان الحياة للأسر ذات الدخل المنخفض أو المنعدم الذين لا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية في أي مكان آخر.

التعليق على الصورة، منذ إنشائه عام 2016 أصبح "أسامي" ملاذاً للرضع والأطفال الخدع والمهجورين

وقد أسس د. روبرت ساسي والسيد عبود شامي هذا القسم لخدمة العائلات عندما وجدا جناحاً غير مستخدم في مستشفى الكرنتينا، وكان المبنى يستخدم كغرفة تعذيب خلال الحرب، لكنه بات مهجورا منذ أن وضعت الحرب أوزارها عام ١٩٩٠.

ولا تزال بقايا هذا التاريخ حاضرة في الثكنات العسكرية المجاورة حتى أن للمستشفى سورا ومدخلا مشتركين مع الثكنات.

وخلال وجود طاقم فيلم (قلوب نابضة) أمكن التصوير في مناطق واتجاهات معينة فقط، حتى داخل مباني المستشفى.

وقد فكر عبود وساسي في طريقة لإنشاء وحدة طب الأطفال بتمويل أولي، إذ يقول عبود: "طلبنا من الحكومة تمكيننا من إعادة تأهيل المبنى وإطلاق هذه الخدمة من خلال المستشفيات العامة. نحن نلعب دور الدعم المالي الإضافي. الموظفون هم موظفون حكوميون، يعملون في منشأة طبية من الدرجة الخاصة داخل هذا المستشفى العام الموجود مسبقًا ".

ثم جاء الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي بسبب إهمال شحنة ٢٧٥٠طنًا من نترات الأمونيوم.

ودمر الانفجار القسم ومستشفى الكرنتينا بالكامل في غضون دقائق، ولكن الأطفال أخرجوا من المستشفى قبل وقوع الانفجار الثاني الأكبر، ولذلك أصيبت الممرضات بجروح طفيفة فقط.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، انفجار بيروت: الممرضة التي أنقذت حياة 3 أطفال

بسبب قرب المستشفى من الميناء أمكن للعاملين رؤية الحريق قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة. وبسرعة لا تصدق، ذهبوا إلى الثكنة المجاورة لطلب المساعدة. "ساعد الجيش في احضار المزيد من سيارات الإسعاف ووزعت الممرضات الأطفال على مستشفيات أخرى في جميع أنحاء بيروت،" يروي السيد عبود. أخذ الأهالي الذين كانوا حاضرين أطفالهم إلى المنزل".

في غضون أيام بعد الانفجار، وصل فريق سويسري للمساعدات الإنسانية للمساعدة في إيجاد حل مؤقت لمستشفى الكرنتينا وإعادة بناءه.

وأثناء عملهم على إعادة تأهيل "أسامي"، أعدوا أيضًا مستشفى سانت جورج وشغلوه لتجنب حدوث فجوة في الرعاية الصحية للأطفال.

كان هدفهم المباشر هو تشغيل قسمين في"أسامي".

ونجحوا الآن بعد أربعين يومًا من الانفجار، في إعادة تأهيل خمسة حاضنات وأربع أسرّة للعناية المركزة للأطفال.

يقول السيد عبود: "نحن نعيش الآن بجوار كارثة"، على الرغم من ذلك فإن العمل مستمر وقد أحرز تقدم ولكن ما زال هناك الكثير من العمل أمامنا.