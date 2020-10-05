فيروس كورونا: مجلس وزراء إسرائيل المصغر يناقش "خطة من 8 مراحل" لمواجهة الوباء

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، موقف سيارات في مدينة حيفا تحول إلى مركز لاستقبال المصابين بفيروس كورونا مع ارتفاع عدد الحالات

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا لمناقشة "خطة الخروج" من أزمة وباء كورونا.

وتتألف الخطة التي سيناقشها المجلس الاثنين من 8 مراحل، بين كل مرحلة فاصل زمني يصل إلى ثلاثة أسابيع لتجنب فتح الاقتصاد بشكل سريع، حسب مراسل بي بي سي في القدس.

وسيدرس المجلس الخميس المقبل مسألة تمديد الإغلاق الذي ينتهي في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد انتهاء الأعياد اليهودية.

وسجلت وزارة الصحة 2905 حالات إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتتحدث مصادر صحية عن تباطوء ملحوظ في وتيرة الإصابات.

ووصل عدد الإصابات الحرجة إلى 900 بينما تجاوزت الوفيات 1700.

وتشهد إسرائيل واحدا من أعلى معدلات الإصابة في العالم قياسا إلى عدد السكان.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الأسبوع الماضي قراراً يسمح للحكومة بإعلان "حالة طوارئ خاصة" تتعلق بانتشار وباء كورونا لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

كما منح البرلمان الحكومة صلاحيات حظر الاحتجاجات الجماهيرية على إجراءات الإغلاق وحصر المتظاهرين في مجموعات لا تزيد عن عشرين شخصاً وعليها أن لا تبتعد عن مكان السكن أكثر من كيلومتر واحد.

وواجهت الحكومة الإسرائيلية صعوبات في الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير القانون بعد أن اتهمها منتقدون بمحاولة إخماد الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.