تركيا واليونان: أنقرة تعلن إعادة سفينة الأبحاث إلى منطقة نزاع شرقي المتوسط

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سفينة الأبحاث عروج ريس ستستأنف أعمالها.

قالت البحرية التركية إن سفينة أبحاث يتركز عليها نزاع حول حقوق الطاقة مع اليونان ستعاد إلى المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

وكان التوتر قد اندلع في أغسطس/آب عندما أرسلت السفينة لمسح منطقة تطالب بها اليونان وتركيا وقبرص.

ثم سحبت تركيا سفينتها، المعروفة باسم عروج ريس، في سبتمبر/أيلول قبل محاولات دبلوماسية لحل النزاع.

وتقول أنقرة الآن إن السفينة ستقضي مرة أخرى 10 أيام في إجراء أبحاث لطبقات الأرض في شرق البحر المتوسط.

كما سترافق السفينة سفينتان أخريان هما أتامان وجنكيز هان.

واليونان وتركيا كلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، الناتو، لكن لديهما تاريخ من النزاعات على الحدود والمطالبات المتنافسة حول الحقوق البحرية.

وقد اندلع هذا الخلاف الأخير عندما أرسلت تركيا سفينة الأبحاث والسفن الحربية إلى المياه المتنازع عليها في 10 أغسطس/آب.

وقد أرسلت عروج ريس، بالإضافة إلى سفينتين مساعدتين، للبحث عن الاحتياطيات الغنية المحتملة في النفط والغاز جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في ذلك الوقت إن هذا "تصعيد خطير جديد يكشف" دور تركيا "المزعزع للاستقرار".

ثم دخل الخلاف مرحلة جديدة عندما أجرت اليونان وتركيا بعد ذلك مناورات جوية وبحرية متنافسة في المياه بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

وسحبت تركيا أخيرا سفينتها عروج ريس إلى الشاطئ الشهر الماضي، مما بعث آمالا في أن يتمكن البلدان من حل الأزمة.

ولكن المسؤولين الأتراك في ذلك الوقت أصروا على أن السفينة كانت تخضع فقط للصيانة المخطط لها من قبل وأنها ستعود إلى البحر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر بفرض عقوبات على تركيا إن لم توقف عن ما وصفه الاتحاد بأنه أنشطة غير قانونية للحفر واستكشاف الطاقة في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان.