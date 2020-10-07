الشيخ مشعل الأحمد الصباح يُسمى ولياً للعهد في الكويت

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مشعل الصباج

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مرسوما يقضي بتمسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد.

وينص الدستور الكويتي على أن يتم تعيين ولي العهد خلال سنة من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وكان رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية وضعوا استقالاتهم تحت تصرف أمير الكويت.

والشيخ مشعل البالغ من العمر 80 عاماً هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل.

وكان مرافقاً دائماً للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يتولى الشيخ مشعل منذ 2004 منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وتولى قبل ذلك رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.

يتمتع مشعل الصباح بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني، وهي مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة، وتهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

درس مشعل في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج منها عام 1960 ويعتبر من أهم رجال الأمن بالكويت، حيث كان رئيساً للمباحث العامة من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لايزال يحمل هذا الاسم.

مع اشتداد أزمة كورونا في البلاد، أدى الحرس الوطني الكويتي الذي يرأسه دوراً كبيراً في مساندة قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتطبيق حظر التجول.

وهو قليل الظهور في الإعلام، وقد عينه أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي.

كما يشغل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.