مجلس الأمة في الكويت يبايع الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، سبق للشيخ مشعل أن تولى مناصب أمنية بارزة في الكويت

بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي شغل مناصب أمنية بارزة لعدة سنوات، وليا للعهد، وذلك بعد أن رشحه أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد للمنصب يوم الأربعاء.

وأدى الشيخ مشعل لاحقا اليمين الدستورية أمام المجلس.

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح قد تولى منصب أمير البلاد بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد في الأسبوع الماضي.

ويواجه الأمير الجديد عدة تحديات منها التوتر القائم بين السعودية وإيران وتدهور أسعار النفط وأزمة وباء كوفيد-19.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما قد يوكل جزءا أكبر من مسؤولياته لولي العهد.

وكان الشيخ مشعل البالغ من العمر 80 عاما، وهو الآخر أخ غير شقيق للأمير الراحل، قد تولى منصب نائب قائد الحرس الوطني الكويتي في عام 2004، وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير جهاز الأمن الوطني لمدة 13 عاما.

ويقول خبراء إن الأمير مشعل رفض في السابق تولي مناصب سياسية بارزة، مفضلا الابتعاد عن الصراعات السياسية والأدوار العامة.

ويمثل تعيين الشيخ مشعل وليا للعهد تناقضا مع السياق الذي بدأت دول خليجية أخرى - السعودية على وجه الخصوص - باتباعه وذلك بتعيين أمراء شباب من الأسر الحاكمة في المناصب القيادية.