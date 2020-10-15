الحرب في اليمن: الحوثيون يفرجون عن رهينتين أمريكيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مستشار الأمن القومي الأميريكي روبرت سي أوبراين أكد الإفراج عن الرهائن

أفرجت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن رهينتين أمريكيين في ما يبدو كأنه جزء من صفقة كبيرة لتبادل الأسرى.

وكانت ساندرا لولي وهي موظفة إغاثة قد احتجزت منذ ثلاث سنوات، بينما احتجز رجل الأعمال ميكائيل جيدادا عاماً واحداً، وأكد مسؤولون أمريكيون تحريرهما الأربعاء.

كما أرسل الحوثيون رفات أسير أمريكي ثالث، يدعى بلال فطين إلى الولايات المتحدة.

وكان الحوثيون في وقت سابق قد أعلنوا استقبال أكثر من مئتي مواطن يمني من سلطنة عُمان، بعد تلقيهم المعالجة الطبية.

ويتوقع أن يجري تبادل آخر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى يوم الخميس.

ورحّبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بالإفراج عن الرهينتين لولي وغيغادا، وأرسلت تعازيها إلى عائلة الجندي فطين. كذلك شكر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي أوبرايان، السلطان هيثم بن طارق والملك سلمان على تعاونهما، وأشاد بدعم الرئيس دونالد ترامب.

وغرّد المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية قائلاً إن اليمنيين الذين يبلغ عددهم نحو 240 شخصاً، من الجرحى أو العالقين كانوا قد سافروا إلى مسقط لتلقي العلاج.

وأضاف عبد السلام أنّ "الأمم المتحدة لم تقم بإعادتهم بحسب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه".

كما شكر سلطنة عمان على "جهودها الإنسانية"، لكنّه لم يأت على ذكر الإفراج عن رهائن أمريكيين.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي أوردت خبر الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، أن وزارة الخارجية كانت تعمل بشكل عاجل لإتمام الصفقة بسبب سوء حالة الرهينة لولي الصحية. وذكرت الصحيفة أن الصفقة تضمنت أيضا تسليم مساعدات طبية لليمن.

وورد أن العملية أنجزت بإشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية.