يهود الفلاشا: الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لاستقدام 2000 مهاجر من إثيوبيا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لا تعطي القوانين الإسرائيلية يهود إثيوبيا المعروفين "بالفلاش مورا" الحق المباشر في الحصول على الجنسية بشكل آلي

أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاستقدام نحو ألفين من يهود إثيوبيا فيما يعد خطوة رئيسية نحو إنهاء جدل استمر عقودا طويلة حول مصيرهم.

ويبلغ عدد يهود إثيوبيا نحو 8 آلاف شخص كانوا ينتظرون لسنوات قرارا يسمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل والإقامة هناك.

ولا تعطي القوانين الإسرائيلية يهود إثيوبيا المعروفين "بالفلاش مورا" الحق المباشر في الحصول على الجنسية بشكل آلي بمجرد وصولهم أراضيها كما يحدث مع أغلب يهود العالم.

وكانت عمليات سرية قد سمحت بنقل عدد من يهود إثيوبيا إلى إسرائيل خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي . وللكثير منهم علاقات قرابة بيهود الفلاش مورا.

وتسمح إسرائيل بدراسة طلبات الهجرة للفلاش مورا بشكل شخصي منفرد حسب حالة، كما يقيم الآلاف منهم في معسكرات في غوندور وأديس أبابا في إثيوبيا.

وتمتد جذور الكثير من يهود الفلاش مورا إلى طائفة "بيتا إسرائيل"، وهي طائفة عميقة الجذور في مملكة أكسوم القديمة في أراضي إثيوبيا الحالية. لكن المنصرون تمكنوا من تحويل قطاع كبير منهم إلى الديانة المسيحية خلال القرن التاسع عشر.

وفي وقت لاحق عاد أبناء طائفة "بيتا إسرائيل" إلى الديانة اليهودية مرة أخرى. لكن لم يتم الاعتراف بهم "كيهود بالكامل" من جانب وزارة الداخلية الإسرائيلية.

ولطالما شهد المجتمع الإسرائيلي جدلا واسعا بشأن ملف استقدام أحفادهم "يهود الفلاش مورا" ووصل الخلاف حتى إلى أبناء طوائف اليهود الإثيوبيين الأخرى في إسرائيل.

وينادي بعض الإسرائيليين من أصول إثيوبية بالسماح "للفلاش مورا" بالقدوم إلى البلاد والانضمام إليهم، بينما يرفض قطاع آخر ذلك على أساس عدم اعترافه بأنهم يهود من الأساس.

ورحبت وزيرة الهجرة الإسرائيلية بنينا تامانو شاتا بقرار الحكومة. وغردت على تويتر قائلة "سعيدة جدا بالقرار ومنتشية".

يذكر أن بنينا التي تم تعيينها في المنصب مؤخرا تنتمي إلى يهود إثيوبيا. وتعهدت في وقت سابق بجلب بقية "الفلاش مورا" قبل نهاية العام المقبل بحد أقصى.

وشهدت ثمانينات القرن الماضي سلسلة من العمليات الاستخباراتية لجلب يهود إثيوبيين من معسكرات للاجئين في السودان من قبل عملاء جهاز الاستخبارات الخارجية في إسرائيل "الموساد"، وذلك بتعمليات مباشرة من رئيس الوزراء حينها مناحم بيغين.

وفي العقد التالي وبالتحديد عام 1991 تم نقل عدد آخر من يهود إثيوبيا إلى إسرائيل عبر عدد من الرحلات الجوية.