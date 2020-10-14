محادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية

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عقدت جولة أولى من محادثات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان تهدف إلى معالجة نزاع طويل الأمد حول حدودهما البحرية.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق يمهد الطريق للاستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة. ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.

وجرت الجولة الأولى من المحادثات في مقر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة، بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة لبي بي سي إن الاجتماع المقبل سيعقد في 28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وجاءت المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بعد أسابيع من إقامة البحرين والإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب بعد عقود من الصراع، وقد وافق البلدان على المحادثات إثر وساطة أمريكية.

واستبق حزب الله، الذي خاض حربا في مواجهة إسرائيل في عام 2006، المحادثات بالتأكيد على أنها ليست علامة على انفتاحه على اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال حزب الله وحركة أمل في بيان صدر ليلا، إن فريق التفاوض يجب أن يضم مسؤولين عسكريين فقط، دون أي مدنيين أو سياسيين.