فيروس كورونا: نقل صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيلي جراء إصابته بالوباء

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، خضع عريقات في 2017 إلى عملية زرع رئة

نُقل كبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى مستشفى في تل أبيب، بعد إصابته بفيروس كورورنا.

وقد أصيب عريقات بالفيروس مطلع هذا الشهر في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، البالغ من العمر 65 عاما، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.

وكان عريقات يقود الوفد الفلسطيني في مفوضات السلام مع إسرائيل. وهو أحد صانعي اتفاق أوسلو الذي وقعه الفلسطينيون مع إسرائيل عام 1990.

وجاء في بيان المنظمة: " "بعد إصابة الدكتور عريقات بكوفيد 19 ونظرا لمشاكله الصحية المزمنة في الجهاز التنفسي، فإن حالته الصحية تتطلب الآن رعاية استشفائية، وقد نقل إلى مستشفى في تل أبيب".

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أنهم رأوا عريقات أمام بيته في أريحا ينقل في سيارة إسعاف إسرائيلية.

وقال أخوه صابر عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية إنه حالته "ليست جيدة".

وفي وقت لاحق قالت ابنته دلال في تغريدة لها في موقع تويتر إن الوضع الصحي لوالدها مستقر وإنه بحاجة للمتابعة الطبية الخاصة بمرضى الرئة.