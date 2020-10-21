فيروس كورونا: تونس في وضع "حرج" وتزايد الإصابات في مصر وحظر تجول في الأردن

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قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن الوضع في بلاده ''حرِج''، في ظل سرعة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأشار مهدي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بـ كوفيد-19 في عموم تونس بلغ 740 حالة.

وأضاف الوزير أن 40 منطقة صُنّفت باللون الأحمر في ظل تفشي فيروس كورونا فيها بصورة سريعة.

كما أشار مهدي إلى أن السبب وراء قرار فرض حظر التجول أثناء الليل في عموم البلاد أتى وفقا لـ "دراسات علمية" تفيد بأن عدوى الفيروس تتزايد ليلا خلال التجمعات في المطاعم وأماكن الترفيه.

وفي الأردن، أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة فرض حظر تجول شامل خلال أيام الجمعة حتى نهاية العام الجاري.

وأشار الخصاونة إلى أن ساعات الحظر الجزئي ستصبح، ابتداء من يوم السبت المقبل، من الساعة العاشرة مساء بالنسبة للمؤسسات، والحادية عشرة مساء للأفراد، وحتى الساعة السادسة صباحا.

وقال وزير الصحة الأردني إن المملكة دخلت "مرحلة الانتشار العشوائي" لفيروس كورونا، منذ 16 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلنت السلطات في المملكة يوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 2035 إصابة جديدة، بينها أربع حالات من الخارج.

وفي مصر، سجلت السلطات اثنتي عشرة وفاة جديدة جراء الإصابة بـكوفيد-19، و158 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر بدأت تأخذ المنحنى التصاعدى مرة أخرى.

ووجّه مدبولي بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل 3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، إضافة إلى تسجيل 52 حالة وفاة.

وكانت الوزارة العراقية أعلنت الثلاثاء تسجيل 3920 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في عموم البلاد بلغ أكثر من 434 ألف و500 إصابة.

وفي الجزائر، فتحت المدارس الابتدائية أبوابها في عموم البلاد اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام سبعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبدأ تلاميذ التعليم المتوسط والثانوي في العودة إلى صفوف الدراسة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر يوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم البلاد بلغ 54 ألفا و829 إصابة، بينهم 1873 حالة وفاة.