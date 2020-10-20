التطبيع: توقيع 4 اتفاقيات في أول زيارة رسمية لوفد إماراتي إلى إسرائيل

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وصل وفد إماراتي إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية منذ إعلان البلدين تطبيع العلاقات بينهما في تحول تاريخي بمنطقة الخليج.

وقد وقع الطرفان الإماراتي والإسرائيلي على أربع اتفاقيات جديدة في مجال الاقتصاد والاستثمار والطيران والإعفاء من التأشيرات، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تتبادل إعفاء السياح من التأشيرة مع إسرائيل.

وجاء توقيع الاتفاقيات فور وصول الوفد الإماراتي الوزاري المكون من وزيريْ الاقتصاد والدولة للشؤون المالية برفقة مسؤولين أمريكيين على متن رحلة تابعة لخطوط الاتحاد الإماراتية

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوفد الإماراتي والأمريكي معلنًا عن "حقبة جديدة في الشرق الأوسط من ناحية سياسية واقتصادية".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد مصر والأردن.

وقد أثارت الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان له دور الوسيط في المفاوضات، بين البلدين، ردود فعل متبانية في المنطقة والعالم.

ففي الوقت الذي رحبت فيه دول غربية وعربية قريبة من الإمارات والسعودية بالاتفاق واعتبرته "خطوة في طريق تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، نددت السلطة الفلسطينية وتركيا وإيران بقرار التطبيع واعتبرته "طعنة في ظهر" القضية الفلسطينية".

ووصف وائل أبو يوسف، عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية، زيارة الوفد الإماراتي الرسمية إلى إسرائيل بأنها "زيارة عار"، لأنها تزامت مع قرارا إسرائيل توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.