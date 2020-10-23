عدنان الأفيوني: من هو مفتي دمشق وكيف جرى اغتياله؟

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قتل مفتي دمشق الشيخ عدنان الأفيوني جراء "انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته" في بلدة قدسيا شمال غرب العاصمة مساء الخميس، بحسب وزارة الأوقاف السورية.

ويوصف الأفيوني بأنه رجل دين من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وقد لعب دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم توجه السلطات السورية اتهاما مباشرا لجهات معينة بشأن اغتيال الأفيوني.

فمن هو الشيخ الأفيوني وما ملابسات عملية اغتياله؟

وصفت وزارة الأوقاف السورية الشيخ الأفيوني في نعيها الرسمي له بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي" وهو المشرف العام على "مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الصلاة على جثمان الشيخ الأفيوني

ولد الشیخ محمد عدنان الأفیوني في مدینة دمشق عام 1954، وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها قبل أن ينتقل للدراسة في المعھد الشرعي للدعوة والإرشاد.

وواصل دراسته الدينية لاحقا في كلیة الدعوة الإسلامیة فرع دمشق وتخرج منھا، كما تابع دراسته العليا في هذا المجال في كلیة الدراسات العلیا في جامعة أم درمان الإسلامیة، وحصل منها على شهادتي دبلوم وماجستیر في العلوم الإسلامية بدرجة امتياز.

وتنقل في مختلف المناصب في مجال العمل الإرشادي الديني، فعمل مدرسا دينيا في عدد من مساجد دمشق وریفھا.

وعمل عضوا في لجنة التوجیه والإرشاد في مدیریة أوقاف ریف دمشق، وعضوا في لجنة فحص الأئّمة والخطباء والموظفین الدینیین في مدیریة أوقاف دمشق، وخطیب وإمام ومدیر معھد الأسد لتحفیظ القرآن الكریم في جامع الصحابة -قدسیا .

كما عمل في مجال التعليم فشغل منصب مدیر المعھد التأھیلي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، ومدرسا في كلیة الدعوة الإسلامیة في كلیة أصول الدین وكلیة الشریعة والقانون، لمواد المصطلح وعلوم السنة المطھرة وتاریخ التشریع الاسلامي والاخلاق الإسلامیة والتزكیة والخطابة وفن الحوار .فضلا عن توليه منصب معاون رئیس مجلس إدارة مجمع الشیخ أحمد كفتارو.

وكلف الأفيوني في مايو/ أيار 2019 بإلإشراف على إدارة ما سمي "مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف" وهو مركز يعرف نفسه بأنه يضم أقسامًا لتأهيل الأئمة والخطباء وللعلوم الشرعية ورصد الأفكار المتطرفة ومعالجتها وقسما لمكافحة الفكر المتطرف وأخر للبحث العلمي. بيد أن أوساط المعارضة السورية تتهم المركز بأنه واجهة للنظام وتتهم الأفيوني بالقرب منه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قتل الأفيوني بتفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته

وكان الأفيوني قد أمّ صلاة عيد الأضحى وسط ظهور علني نادر حينها للرئيس الأسد في 12 أيلول/سبتمبر 2016 في جامع سعد بن معاذ في مدينة داريا، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من سيطرة الجيش السوري على المدينة التي ظل يحاصرها لأكثر من أربع سنوات، إثر اتفاق مع الفصائل المعارضة فيها.

وقد وقال أمام الأسد والمصلين "داريا بمثالها الحي تنادي كل السوريين، ليس أمامكم إلا المصالحة وترك القتال".

وجاء حادث اغتيال الأفيوني مفاجئا بعد أن بات من النادر أن تشهد دمشق حوادث مماثلة، بعدما تمكنت القوات الحكومية منذ العام 2018 من السيطرة على أحياء في العاصمة كانت تخضع لسيطرة المسلحين المعارضين أو تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى الغوطة الشرقية التي شكلت لسنوات أبرز معاقل الفصائل المسلحة المعارضة قرب العاصمة السورية.