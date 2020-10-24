سد النهضة: إثيوبيا تتعهد بعدم الرضوخ للتهديد وباستكمال بنائه

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد "لن يمنعنا أي زلزال من استكمال بناء السد".

تعهدت إثيوبيا بعدم الرضوخ لأي اعتداءات من أي نوع، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مصر سينتهي بها الحال إلى تفجير سد النهضة على نهر النيل.

وقد أثارت كلمات دونالد ترامب غضب إثيوبيا، وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الإثيوبيين لم يركعوا أبدا طاعة لأعدائهم، وإنه لن يمنعهم أي زلزال من استكمال بناء السد.

وكان ترامب قد قال في تصريح له الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك "إن الوضع خطير للغاية لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وسينتهي بهم الأمر بتفجير السد"، مضيفا "وقد قلتها، وأقولها مجددا وبصوت عالٍ وواضح، سوف يفجرون ذلك السد. عليهم أن يفعلوا شيئا ما".

وفي تصريح للصحافة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفيرة دينا مفتي "لا يمكن لأحد أن ينكر حق إثيوبيا في استخدام مواردها، مضيفة أن انتهاك سيادة الدول لن يكون مفيدا لجميع الأطراف. الحل الوحيد هو الالتزام بمبدأ الاستخدام الرشيد والعادل للنيل".

وقد فشلت الولايات المتحدة خلال خمس سنوات في التوسط في صفقة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قضية سد النهضة، الأمر الذي دفعها الشهر الماضي للقول إنها ستقطع المساعدات عن إثيوبيا بسبب قرارها الأحادي ببدء ملء السد.

وحذر الاتحاد الأوروبي من زيادة التوترات بشأن سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما للتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان أصدره اليوم السبت، إنه بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا الوصول لاتفاق بشأن ملء السد، الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات".

وأضاف بوريل في بيانه " أكثر من 250 مليون شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة"، لافتا إلى أن هؤلاء الناس "ينتظرون استثمارات في مجالات الأمن المائي والري والإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة".

وانطلقت مفاوضات، منذ بدء بناء السد عام 2011، بين الدول الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف و يحقق طموحات شعوبها.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.