سلطات مطار الدوحة "تفحص النساء" بعد العثور على وليد في المرحاض

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وقعت الحادثة قبل صعود النساء على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية

عبرت أستراليا عن "قلقها الشديد" إزاء قطر بعد أخبار عن خضوع نساء في مطار الدوحة إلى فحص داخلي وهن بصدد صعود طائرة متوجهة إلى سيدني.

ويعتقد أن عملية الفحص بدأت بعدما عثر العاملون في مطار حمد الدولي على وليد خديج في أحد المراحيض.

ولا يعرف ما إذا الوليد على قيد الحياة أم أنه ميت.

وكانت 13 امرأة أسترالية من بين النساء اللاتي خضعن للفحص.

ونقلت القناة السابعة الأسترالية أن النساء أخذن إلى سيارة إسعاف في مدرج المطار وطلب منهم نزع ملابسهن الداخلية قبل فحصهن.

ولم تخبر السلطات النساء بسبب الفحص قبل صعودهن على متن الطائرة يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أثارت الحكومة الأسترالية القضية مع السلطات القطرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة في مؤتمر صحفي "لقد سجلنا رسميا قلقنا الشديد لدى السلطات القطرية وتلقينا وعودا بتوفير معلومات دقيقة وشفافة".