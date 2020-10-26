عزة الدوري المطارد منذ 17 عاماَ "يرحل" بهدوء

صدر الصورة، RAMZI HAIDAR

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق اليوم عن وفاة القيادي البارز عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عمر يناهز 78 عاما.

جاء ذلك في تسجيل صوتي عبر حساب الحزب على موقع فيسبوك . وجاء في التسجيل: "على أرض العراق وأرض الرباط والجهاد، ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية الرفيق عزت إبراهيم الدوري".

وتولى الدوري المولود في 1 يوليو/ تموز 1942 قيادة الحزب بعيد إعدام صدام حسين في نهاية عام 2006.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في إبريل/ نيسان 2015 عن مقتل الدوري وحراسه قرب جبال حمرين شمالي العاصمة بغداد لكن تبين لاحقاً عدم صحة ذلك.

ولا يعرف حجم دور الدوري في العمليات التي كانت تستهدف قوات الامن والجيش في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي. ورغم ظهور عدة تسجيلات صوتية له تدعو العراقيين إلى المقاومة لكن هناك شكوك حول قيامه بأي دور فعلي على الارضخلال السنوات الأخيرة بسبب كبر سنه والأمراض العديدة التي كان يعاني منها رغم ما يقال عن قيادته "جيش الطريقة النقشبندية".

صدر الصورة، Salah Malkawi التعليق على الصورة، كان الدوري ينوب احيانا صدام حسين في حضور المؤتمرات في العراق

نشأة متواضعة

بدأ الدوري حياته في بلدته الدور بالقرب من مدينة تكريت التي ينحدر من إحدى البلدات التابعة لها (قرية العوجة التي شهدت مسقط رأس صدام حسين) صدام حسين.

ينحدر الدوري من خلفية متواضعة، وقد أصبح ناشطا في حزب البعث منذ أواخر العشرينيات من عمره.

شارك مع صدام حسين في ما يعرف بثورة 17 تموز 1968 التي أطاحت بحكم رئيس العراق آنذاك عبد الرحمن عارف، وأسست لنظام البعث بقيادة أحمد حسن البكر.

شارك الدوري في عام 1993 في "الحملة الإيمانية" التي كانت ترعاها الحكومة العراقية، والتي كانت تهدف إلى تشجيع الإقبال على القيم الإسلامية في المجتمع العراقي.

نجا الدوري في 22 نوفمر/تشرين الثاني 1998 من محاولة اغتيال عندما كان في زيارة إلى مدينة كربلاء، جنوبي العاصمة بغداد.

كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة في العراق حتى عام 2003 عندما احتلت قوات غربية بقيادة الولايات المتحدة العراق وأطاحت بنظام صدام حسين.

وكان من بين أبرز المسؤولين العراقيين السابقين المطلوبين الذين لم يقعوا في قبضة قوات التحالف.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواري الدوري.

يعتقد أن الدوري كان يعاني من مرض سرطان الدم (اللوكيميا)، وبالتالي كان يحتاج إلى عمليات نقل الدم كل ست أشهر.

زار عاصمة نمسا فيينا، في عام 1999 من أجل العلاج. وطالبت المعارضة النمساوية آنذاك باعتقاله على أساس أنه ارتكتب جرائم حرب لكن الحكومة سمحت له بمغادرة البلد.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الدوري تحذيره للأكراد من مغبة إثارة القلاقل في العراق عند اندلاع حرب الخليج في عام 1991.

وحذر الدوري الأكراد قائلا "إذا كنت قد نسيتم حلبجة، فإنني أريد أن أذكركم أننا مستعدون لتكرار العملية مرة أخرى".

وكان الدوري يشير إلى مجزرة حلبجة التي قتل فيها آلاف الأكراد عندما تعرضت مدينة حلبجة لهجوم كيمياوي.