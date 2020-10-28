أزمة رسوم النبي محمد تدخل عامها الخامس عشر فما الذي تغير؟

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ماكرون في جنازة صمويل باتي

منذ أكثر من 15 عاماً يتجدد الجدل حول الرسوم الكاريكاتيرية التي حاولت تصوير النبي محمد، وفي كل مرة تقع ضحايا وتندلع احتجاجات ومظاهرات ويتكرر الجدل حول حدود حرية التعبير والمعتقد والرأي والعلمانية ويذهب البعض أبعد من ذلك للحديث عن المواجهة بين الإسلام والغرب.

عود على بدء

في أعقاب قتل وذبح مدرس التاريخ والجغرافيا صمويل باتي على يد شاب شيشاني الأصول بسبب عرضه لرسم كاريكاتيري للنبي محمد، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريح ناري له "إن الخوف سينتقل إلى الجانب الآخر" والمقصود بالأخر هم الذين يرتكبون أعمال عنف أو يحضون عليها.

ونفذت قوات الأمن أكثر من 120 عملية تفتيش لمنازل أفراد، واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات مثل حظر جمعيات متهمة بنشر التطرف ووقف تمويل "الإرهاب"، وزيادة الدعم للمعلمين، وممارسة المزيد من الضغوط على شركات التواصل الاجتماعي لمراقبة المحتوى الذي ينشر عبرها بشكل أفضل.

وسبق أن شهدت فرنسا العديد من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء ورجال الأمن وكان أشهرها على الاطلاق عام 2015 عندما نفذ 8 مسلحين وانتحاريين هجمات على مطاعم ومسرح وملعب رياضي في باريس واسفرت عن مقتل 137 شخصاً وإصابة المئات.

كان التعامل الحكومي مع مسألة أعمال العنف التي ينفذها متشددون اسلامين يعتمد على مقاربة أساسها أن هؤلاء أقلية وقعوا تحت تأثير الافكار المتطرفة وأن السواد الاعظم من المسلمين في فرنسا لا علاقة لهم بهؤلاء ويقفون ضد هذه الاعمال.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، صمويل باتي رمز للعداء للإسلام لدى قطاع واسع من المسلمين بينما لدى الفرنسيين هو شهيد الدفاع عن علمانية فرنسا

لكن قتل وذبح المدرس فتحا أعين الحكومة والفرنسيين على واقع جديد ومسألة أخرى ألا وهي موقف مسلمي فرنسا العاديين من مسألة علمانية الدولة وحرية الرأي والمعتقد. ففي استطلاع للرأي جرى قبل عامين تبين أن ثلث المدرسين في فرنسا كانوا يتوخون الحذر أو يتفادون الحديث عن مسألة العلمانية خلال دروسهم بغية تفادي إثارة الحساسيات والصدام حول هذا الموضوع.

ويقول المحلل السياسي الفرنسي جيروم فوركه إن هذا الحادث يختلف عن الحوادث السابقة أولاً لانه استهدف مدرساً كان يقوم بعمله، وثانيا الطريقة الوحشية التي قتل بها مضيفاً أن هناك حولاً في الموقف الحكومي من التطرف الاسلامي.

وحسب رأي فوركه لم تعد فرنسا في مواجهة شبكات منظمة من الجماعات الجهادية حسب، بل في مواجهة "إرهابي" فرنسي عاش في قوقعة وتبنى افكاراً متطرفة والحكومة الفرنسية ترى أن التعامل مع هذا الحادث عبر القضاء والقانون فقط غير كاف بل عليها التعامل مع البيئة الاجتماعية والجمعيات التي تنتج هذه الأفكار وتنشرها وضبطها، لأن هذا الحادث أبرز الدور الذي تقوم به هذه الشبكات والجمعيات في نشر خطاب الكراهية والعنف داخل المجتمع فضلا عن أن هناك حاجة ماسة لتغيير هذا الوضع.

وما يؤكد هذا الموقف هو ما كشفت عنه تحقيقات الأمن الفرنسي من تحريض أحد المساجد عبر أحد منشوراته على موقع فيسبوك ضد المدرس والدعوة للقيام بعمل ما ضده إضافة الى نشر عنوان المدرسة التي يعمل فيها. وتبادل أحد أولياء االطلاب الرسائل مع القاتل الذي بالكاد تجاوز مرحلة المراهقة قبيل ارتكابه الجريمة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، ماكرون يقود حفل تأبين مدرس التاريخ الذي قطع رأسه في فرنسا

وقدم القاتل 300 يورو لطالبين مراهقين في المدرسة لمساعدته في التعرف على المدرس. واخبر القاتل المراهقين أنه بصدد "تأديب" المدرس وضربه وإرغامه على تقديم اعتذار عن عرضه الرسوم في الصف، وأحد هذين المراهقين هو ابن شخص قاد حملة التحريض على المدرس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو نفسه الذي تواصل مع القاتل وهو رهن الاعتقال مع ابنه.

وظل المراهقان مع القاتل لمدة ساعتين إلى أن نفذ جريمته. وكل هذه الوقائع تثير أسئلة كبيرة بشأن الهوة العميقة التي تفصل بين الدولة الفرنسية المبنية على العلمانية وحرية المعتقد من جهة وكثير من مسلميها الذين تزيد نسبتهم عن عشرة في المئة من السكان.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يخضع رسام الكريكاتير كيرت ويسترغارد لحراسة مشددة منذ نشر رسومه عن النبي محمد

دوامة العنف المستمر

في 30 سبتمبر/ أيلول 2005 قامت صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية بنشر مجموعة من الرسوم الكرتونية الساخرة التي تحاول تصوير النبي محمد فيها، تحت عنوان "وجه محمد" الأمر الذي اثار غضباً عارماً لدى قطاع كبير من المسلمين في الغرب والبلدان الإسلامية.

وطالب المسلمون من الدنمارك بتقديم اعتذار عن نشر الرسوم بينما تظاهر آلاف المسلمين في العاصمة في كوبنهاغن.

في أوائل عام 2006 استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في كوبنهاغن وانتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات الدنماركية في الدول العربية والإسلامية مما أضر بصادرات البلاد.

كما تعرض العديد المواقع الدنماركية على الإنترنت لهجمات إلكترونية وعمليات قرصنة.

الجدل العالمي

كما نشر العديد من الصحف الأوروبية، بما في ذلك صحيفة مسيحية نرويجية تسمى ماغازينت ومجلة شارلي ايبدو الساخرة في باريس نفس الرسوم ليصبح الجدل حول الرسوم عالمياً.

وفي قطاع غزة هددت الجماعات المسلحة باستهداف الصحفيين الغربيين تعبيراً عن غضبها بسبب نشر الرسوم. وفي بيروت ودمشق وطهران، وفي إندونيسيا والصومال ونيجيريا وأفغانستان خلفت مظاهرات عنيفة وهجمات وإحراق سفارات أوروبية وعشرات القتلى.

وفي فبراير/ شباط 2008 وبعد أن بدا أن الأمور قد هدأت، أعادت 17 صحيفة دنماركية نشر الرسوم الكاريكاتيرية الأكثر إثارة للجدل بعد أن افشلت قوات الأمن محاولة قتل الرسام كورت ويسترغارد الذي قام برسمها، مما أثار الغضب مجدداً في العديد من البلدان الإسلامية.

وفي يونيو/ حزيران 2008 تبنى تنظيم القاعدة هجوما انتحاريا ضد السفارة الدنماركية في إسلام آباد خلف ستة قتلى.

صدر الصورة، MOHAMMED ABED التعليق على الصورة، احتجاجات في باكستان عام 2006 ضد نشر الرسوم المسيئة للنبي في صحيفة دنماركية

وفي أوائل عام 2010، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على صومالي يبلغ من العمر 28 عاماً مسلحاً بسكين وفأس في منزل ويسترغارد حيث كان يخطط لقتله.

وفي فبراير / شباط 2015 ، قتل عمر الحسين المولود في الدنمارك صانع أفلام اثناء مشاركته في ندوة عن حرية التعبير حضرها الفنان السويدي لارس فيلكس الذي سبق أن صور النبي محمد في صورة عدت مسيئة. كما قام عمر حسين لاحقاً بقتل رجل يهودي خارج كنيس.

وفي مايو/ أيار 2015 ، قتلت الشرطة في الولايات المتحدة مسلحين رميا بالرصاص في إحدى ضواحي دالاس في تكساس بالقرب من مركز كان يستضيف مسابقة رسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد نظمتها مبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية.

وكان من بين المدعوين السياسي الهولندي المعادي للأجانب خيرت فيلدرز ، الذي أنتج فيلم "فتنة" في عام 2008 ربط فيه الإسلام بالإرهاب.

الهجوم على شارلي إيبدو

في تشرين الثاني نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعرضت مكاتب مجلة شارلي إبدو لعملية تخريب واضرمت النيران فيها رداً على طبعة المجلة التي حملت "شريعة إيبدو" مع رسم كاريكاتيري يصور النبي محمد على الغلاف.

ثم في 7 كانون الثاني (يناير) 2015 ، قتل الأخوان سعيد وشريف كواشي 12 شخصاً بينهم خمسة فنانين في مكاتب تشارلي ايبدو بعد أن تلقت المجلة تهديدات بالقتل لنشرها رسوم كاريكاتيرية تصور النبي.

كما اقتحم مسلح متجراً لمنتجات كوشر اليهودية وقتل في الهجوم خمسة أشخاص بينهم المهاجم.

وأدى نشر المجلة بعد أسبوع من الهجوم لطبعة جديدة تحمل على غلافها رسماً للنبي محمد إلى نشوب مظاهرات عنيفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي قتل فيها العديد من المتظاهرين.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، مع بدء محاكمة عدد من المتهمين بالتواطؤ في الهجوم على مكاتب تشارلي ايبدو أعادت المجلة نشر الرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد مما أثار حفيظة العديد من الدول الإسلامية وهدد تنظيم القاعدة مرة أخرى باستهداف هيئة تحريرها.

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء المحاكمة أصاب رجل مسلح بسكين شخصين بجروح خطيرة خارج مكاتب شارلي إيبدو السابقة وقال المهاجم أنه نفد الهجوم رداً على نشر المجلة للرسوم.