روبرت فيسك: رحيل الصحفي البريطاني المخضرم في شؤون الشرق الأوسط

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توفي الصحفي البريطاني المخضرم روبرت فيسك، الذي تخصص في تغطية شؤون الشرق الأوسط لأكثر من أربعة عقود، عن عمر يناهز 74 عاماً.

وجاءت الوفاة بعدما أُصيب فيسك بما يُشتبه أنه سكتة دماغية في منزله في دبلن.

بدأ فيسك مسيرته المهنية مراسلاً في أيرلندا الشمالية قبل أن ينتقل إلى بيروت في عام 1976، لتغطية أخبار الحرب الأهلية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان واحداً من قلّة من الصحفيين الغربيين الذين استطاعوا إجراء مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وخلال السنوات الثلاثين الماضية، ظل يكتب لصحيفة الإندبندنت البريطانية.