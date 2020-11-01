فيروس كورونا: بالصور: عودة المعتمرين من خارج السعودية إلى البيت الحرام

سُمح للمعتمرين من خارج السعودية بأداء العمرة لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا.

وكانت قيود قد فرضت على المعتمرين والحجيج غير المقيمين في السعودية منذ سبعة أشهر.

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ومنذ الأحد بدأ السماح لعشرة آلاف معتمر من خارج السعودية بزيارة المشعر المقدس.

صدر الصورة، Reuters

ويتوجب على المعتمرين بعد وصولهم إلى السعودية أن يخضعوا لعزل لمدة ثلاثة أيام للحيلولة دون تفشي الوباء قبل السماح لهم بدخول الحرم.

صدر الصورة، Reuters

ومنذ بدء تفشي وباء كوفيد ـ 19، شهدت السعودية إصابات بلغ عددها 347282 حالة، ووفيات بلغ عددها 5402، وتعافى من المرض 333842 شخصا. وبدأت السعودية في استقبال المعتمرين ضمن التخفيف التدريجي في القيود للحد من الوباء في سائر أرجاء المملكة.

صدر الصورة، Reuters

وسُمح للمقيمين في السعودية بأداء العمرة في أكتوبر/تشرين الأول. وتمت الموافقة على زيادة الأعداد للسماح للمعتمرين من خارج المملكة بالقدوم.

صدر الصورة، Reuters

وسُمح لعشرة آلاف شخص فقط من المقيمين داخل السعودية بأداء مناسك الحج لهذا العام فيي يوليو/تموز الماضي، بانخفاض كبير عن ملايين الحجيج الذين توافدوا إلى المشعر الحرام العام السابق.