فيروس كورونا: تونس "غير قادرة" على فرض إغلاق شامل وإصابات يومية بالآلاف في الأردن والعراق والمغرب

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قالت الناطقة باسم الحكومة التونسية اليوم الاثنين إن الدولة غير قادرة ماديًا على إعادة فرض إغلاق شامل في ظل ازدياد أعداد الإصابات في البلاد.

وحذرت المتحدثة من تداعيات خطيرة للإغلاق الشامل، لا سيما على الفئات الاجتماعية الفقيرة.

وسجلت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين 33 حالة وفاة جراء الإصابة بـكوفيد-19 ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في البلاد 1381، كما سجلت 791 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة للفيروس منذ تفشيه إلى 61,906 حالة.

وفي الأردن، قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الزيادة التي تشهدها المملكة في أعداد الإصابات بـكوفيد-19 متوقعة وإنه يجب الاستعداد للمزيد.

ونفى الوزير توصية اللجنة الوطنية للأوبئة بفرض حظر شامل لمدة 14 يوما.

وأعلن عبيدات اعتزام الوزارة إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لمرضى كورونا في شمال ووسط وجنوب البلاد.

وكان مسؤول بوزارة الصحة الأردنية قال أمس الأحد إن المملكة باتت في مستوى نظرائها في دول أوروبا من حيث الوضع الوبائي.

وتشهد المملكة الهاشمية ارتفاعا غير مسبوق في معدل الإصابات اليومية بالفيروس، والتي تصل إلى ثلاثة آلاف أحيانا.

وسجلت السلطات الصحية في المملكة أمس الأحد 37 حالة وفاة و3259 إصابة جديدة بالفيروس.

وتستعد المملكة لإجراء انتخابات برلمانية الأسبوع المقبل، يحق التصويت فيها لأربعة ملايين ناخب وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات في ظل أي تجمعات انتخابية.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن فرض حظر شامل لمدة أربعة أيام غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة إنها سجلت أمس الأحد 67 وفاة جراء الإصابة بـكوفيد-19، فضلا عن 3460 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الوباء إلى 222544 إصابة.

وعاود التلاميذ الذهاب إلى المدارس اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت أسبوعًا. وتعتمد معظم مدارس المملكة على نظام الحضور الشخصي، بينما لا يُعتمد نظام التعليم عن بُعد إلا في المناطق التي تشهد ترديًا مهولا في الوضع الوبائي.

وتنتظر المملكة المغربية استلام كميات كبيرة من اللقاح الصيني المخصص للوقاية من فيروس كورونا.

وفي لبنان، حذر القطاع الخاص من مغبة إقدام الحكومة على إغلاق شامل لمواجهة الفيروس.

وأكد ما يُعرف باسم تجمُّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن قرار الإغلاق الشامل إنْ اتُخذ سيكون له انعكاسات خطيرة على القطاع الخاص.

وتترددت أنباء عن نظر الحكومة اللبنانية فرْض إغلاق شامل مدة أربعة أسابيع لمكافحة التزايد اليومي المطرّد لأعداد الإصابات في البلاد.

وأكدت مستشارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال أن أية خطة ستعمل بها لجنة كورونا يجب أن تقوم على أساس دراسة الوضع الصحي والاقتصادي ووضع الانتشار الوبائي.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد 1389 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى ست وفيات.

وتغصّ المستشفيات بمصابي كوفيد-19 في لبنان الذي يتداعى نظامه الصحي في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة تمر بها البلاد.

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وفي العراق، سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين وفاة 51 مصابا بـ كوفيد-19، و3413 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك ترتفع حصيلة وفيات كورونا المسجلة في العراق إلى 11,017 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 478,701 حالة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين 759 إصابة جديدة بالفيروس، وأربعة حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 786 والإصابات إلى 127293 حالة.