إيقاف أستاذ جامعي مصري عن العمل بعد "إساءة" للدين الإسلامي

التعليق على الصورة، صورة من مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للمشادة الكلامية بين الدكتور والطالب

أُوقف أستاذ جامعي مصري عن العمل وأحيل للتحقيق بعد انتشار مقطع مصور يظهر نقاشا حادا بينه وبين طلابه في إحدى المحاضرات، اعتبره البعض يتضمن "إساءة للإسلام".

وقالت وزارة التعليم العالي إنها تلقت شكوى من طلاب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، وعلى إثرها تم إيقاف أستاذ علم الاجتماع محمد مهدلي لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمهدلي يتحدث فيه عن مهر الزواج في الإسلام أثناء إحدى محاضراته. وعندما اعترض أحد الطلاب على طرح الأستاذ قائلا إن آية من القرآن تناقض حجته، انفعل مهدلي وطرد المعترضين خارج القاعة.

وفي تصريح لبي بي سي، قال مهدلي إن هذا المقطع المصور اجتزئ من سياقه وإنه لم يقصد أي إساءة.

وأضاف: "فسر البعض ما قلت بأنه إساءة للدين الإسلامي. أنا مسلم واحترم جميع الأديان. أقدم اعتذاري لأبنائي الطلاب ولكل من شعروا بإهانة مما قلت. ما حدث كان تعبيرا صدر تحت ضغط نفسي وكان متسرعا".

وأوضح أنه في محاضرته عن المجتمع الريفي والحضري تناول أمثلة عن الزواج والطلاق وأن ما صدر منه ردا على استشهاد أحد الطلاب بآية قرآنية كان "تجاوزا عن غير قصد، خانتني فيها كلماتي في لحظة انفعال وجدل حاد".

بعض الطلاب قالوا إنها لم تكن المرة الأولى التي يتجاوز فيها مهدلي، بحسب روايتهم.

وقال إبراهيم الأغا، الطالب بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، لبي بي سي إن وقائع متكررة دفعته وزملاءه للتقدم بشكوى لإدارة المعهد.

وأضاف: "نحن طلاب علم. لماذا قد نجتزئ كلاما قيل في محاضرة إذا لم يكن فيه إهانة بالفعل؟".

وأوضح ابراهيم: "خلال هذه المحاضرة وأخرى سابقة حدثت أكثر من مشادة بيننا وتطاول مهدلي على النبي محمد وعلى آيات من القرآن، كان لابد أن اعترض".

التعليق على الصورة، علق مهدلي على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية "إذا أردت أن تقاطع المنتجات، سلم جواز سفرك لدولة الكفر واترك خير البلد لأهلها"

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حسام عبد الغفار لبي بي سي أن مهدلي أحيل لتحقيق إداري تجريه لجنة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وقال عبد الغفار إن الوزارة تلقت شكاوى من الطلاب قررت على إثرها إيقاف الأستاذ حتى صدور نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة.

وكان مهدلي قد نشر على صفحته على فيسبوك مقطعا مصورا آخر يدافع فيه عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته التي أثارت غضبا بين المسلمين حول العالم، على خلفية مقتل معلم فرنسي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وخلال الفيديو الذي بثه مهدلي وصف زيجات النبي محمد بـ "الشراسة" وقال إن بعض الدول "تدمرت بفضل الإسلام".

وأضاف تعليقا على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية: "إذا أردت أن تقاطع المنتجات، سلم جواز سفرك لدولة الكفر واترك خير البلد لأهلها لأنك عبء عليهم، أنت إما لاجئ أو هارب من مجتمعك الذي لا يقدم لك أي شيء، وماكرون لم يخطئ".

وكان ماكرون قد وصف المعلم صامويل باتي، الذي قتل في باريس بأنه أصبح "رمزا للحرية" وأنه "قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا".