صائب عريقات: وفاة القيادي البارز في حركة فتح متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، خضع عريقات في 2017 إلى عملية زرع رئة

توفي صائب عريقات، المتحدث الفلسطيني البارز منذ عقود، اليوم الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 65 عاما.

وشغل عريقات منصب كبير المفاوضين في محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل وانهارت في عام 2014، كما شغل منصب الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان عضوا بارزا في حركة فتح.

وكان عريقات من أبرز المدافعين عن حل الدولتين لإنهاء الصراع مع إسرائيل ومنتقدا حادا لسياستها الإستيطانية على الأراضي المحتلة، وقال إنها قد تدمر احتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأعلن عريقات في 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إصابته بفيروس كورونا.

وخضع عريقات في عام 2017 لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تثبيط جهاز المناعة لديه.