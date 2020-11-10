انتخابات الأردن: نسبة مشاركة ضعيفة وإجراءات صحية مشددة

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توجه الأردنيون في جميع المحافظات لانتخاب ممثلين لمجلس النواب في ولايته التاسعة عشرة للسنوات الأربع المقبلة، وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا.

وقد كان هناك أكثر من 1800 مركز اقتراع في مختلف أنحاء المملكة لحوالي 4.5 مليون ناخب وناخبة، كما تقول اللجنة المستقلة للانتخاب.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمجابهة انتشار الوباء الذي ألقى بظلاله على سير الانتخابات، ولا سيما مع تزايد أعداد الإصابات في الفترة الماضية وحلول فصل الشتاء.

الآلاف من الشرطة في الشوارع

جُهزت مراكز الاقتراع في محافظات المملكة بطريقة تتيح للمواطنين التصويت دون الحاجة للمس أي جهاز أو شخص، مع المحافظة على مسافة التباعد بين كل ناخب وآخر بمقدار مترين.

وأكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، لبي بي سي عربي أن جميع إجراءات السلامة طُبّقت داخل المراكز منذ بدء أول عملية اقتراع في تمام الساعة السابعة صباحًا من يوم الثلاثاء، إذ زودت المراكز بأجهزة قراءة إلكترونية لفحص الهوية الشخصية دون الحاجة إلى التلامس، وأعطي كل ناخب قلمًا خاصًا به يُستخدم مرة واحدة. وأما بالنسبة لحبر السبابة، فقد اعتمدت طريقة الرش دون الغمر.

ومن الناحية الأمنية، شُدّدت الإجراءات بشكل واضح، إذ وُزّع ما يقرب من 45 ألف من رجال الشرطة في مختلف مناطق المملكة وفقًأ لوكالة الأنباء الأردنية. وذلك لمراقبة مدى التزام الناخبين بإجراءات السلامة كارتداء القفازات والكمامات.

ورُصدت في الآونة الأخيرة مئات من المخالفات الانتخابية، أحيل بعض منها إلى القضاء والجهات الأمنية.

نظام القوائم ما زال ساريا

يتبع نظام الانتخابات البرلمانية الأردني قانون القوائم، الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات، إذ تمثل صناديق الاقتراع 23 دائرة انتخابية مقسمة على المملكة، لانتخاب 130 نائباً من بين الـ 1674 مرشحًا.

ووفقًا للقانون، هناك مقاعد مخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين إضافة إلى مقاعد الكوتا النسائية.

وكان نظام القوائم قد أُقرّ في عام 2016 بعد سنوات من اتباع نظام الصوت الواحد الذي لاقى انتقادات من المعارضة الأردنية في السابق، إذ أتاح انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، ورأت بعض الأحزاب في ذلك محاولة لتحجيم ثقلها في المجالس النيابية.

و تحقيقًأ لمبدأ النزاهة، قالت الهيئة المستقلة في بيان لها إن رؤساء اللجان التزموا في جميع صناديق الاقتراع بدعوة الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المُصرح لهم بالدخول لغرف الاقتراع للاطلاع على خلو صناديق الاقتراع وإقفالها.

قاطعوا الانتخابات لأجل حياتكم

في وقت سابق، أطلق نشطاء أردنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية الجارية وعدم التصويت في يوم الاقتراع بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، بحيث تصدر هاشتاغ "#قاطعوا_الانتخابات_لأجل_حياتكم" قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

ومع أن قرار تأجيل الانتخابات كان يدور في الفلك السياسي، إلا أنه جرى المضي قُدمًا في إجراء الانتخابات في موعدها.