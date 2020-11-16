وليد المعلم: وزير الخارجية السوري يتوفى فجر الاثنين

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توفي وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، فجر الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا.

وقالت الوكالة إن جنازة المعلم ستشيع عصر اليوم.

وقد ولد المعلم في دمشق عام 1941، ودرس في مدارسها، ثم سافر إلي القاهرة حيث درس الاقتصاد في جامعة القاهرة التي تخرج فيها عام 1963.

والتحق المعلم بوزارة الخارجية عام 1964، وعمل في السلك الدبلوماسي في تانزانيا، والسعودية، وأسبانيا، وبريطانيا. ثم عين سفيرا لبلاده في رومانيا في 1975 لمدة خمس سنوات.

وانتقل، بعد فترة قضاها في ديوان وزارة الخارجية في دمشق، إلى واشنطن حيث عين سفيرا لبلاده فيما بين 1990 و1999.

ثم أصبح معاونا لوزير الخارجية في عام 2000. وشغل في 2006 منصب وزير الخارجية، وأصبح أيضا نائبا لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب منصبه وظل فيه حتى وفاته.