أزمة تيغراي: إثيوبيا تنفي وساطة أوغندا لبدء مفاوضات بشأن الصراع في الإقليم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عدد كبير من اللاجئين فر من تيغراي إلى السودان.

نفت الحكومة الإثيوبية وجود أي وساطة في أوغندا بشأن الصراع المتصاعد في إقليم تيغراي.

وكانت تكهنات إعلامية قد أشارت إلى إمكانية بدء محادثات في أوغندا بشأن الصراع العسكري في الإقليم الإثيوبي.

وقالت فرقة العمل الحكومية الإثيوبية الخاصة بصراع تيغراي إن "ادعاء الوساطة في أوغندا غير صحيح".

وكان الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، قد قال في تغريدة على موقع تويتر إنه التقى بوزير خارجية إثيوبيا وحثه على المفاوضات.

ثم حذف موسيفيني التغريدة، التي قال فيها إنه يجب أن تكون هناك مفاوضات بشأن النزاع في شمال إثيوبيا "تفاديا لأي خسائر غير ضرورية في الأرواح وتعطيل الاقتصاد".

ولا يوجد تفسير لسبب إزالة التغريدة.

ونشرت التغريدة بعد لقاء الرئيس الأوغندي بوزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين في أوغندا.

لكن الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا رفضت الدعوات لإجراء مفاوضات مع جبهة تحرير شعب تيغراي. وتصف مهمتها في تيغراي بأنها "عملية لإنفاذ القانون".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر دبلوماسية الاثنين قولها إن حكومات أفريقية وأوروبية مختلفة تضغط على إثيوبيا وراء الكواليس لبدء مفاوضات مع الحكام المحليين لإقليم تيغراي لإنهاء صراع استمر قرابة أسبوعين.

ولقي المئات حتفهم في الأزمة حتى الآن، بحسب ما قاله الجانبان ومصادر أمنية. لكن إثيوبيا نفت اتهام قادة تيغراي لها بأنها تستهدف بضرباتها الجوية مواقع المدنيين.

وأدى القتال إلى فرار آلاف الأشخاص من البلاد إلى السودان المجاور.

مناورات مصرية سودانية

وكانت قوات مصرية وسودانية قد بدأت مناورات جوية مشتركة أطلق عليها اسم "نسور النيل 1 " في قاعدة مروى الجوية بشمال السودان.

وستستمر التدريبات المشتركة حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذه هي أول مناورة عسكرية من نوعها بين البلدين منذ عهد الرئيس السوداني السابق جعفر النميري في السبعينيات.

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وكان متحدث باسم الجيش المصري قد قال في بيان رسمي إن التدريبات الجوية المشتركة ستنفذ عددا من المهام، منها تخطيط وإدارة المعارك الجوية المشتركة، والعمليات الجوية الهجومية والدفاعية لطائرات مقاتلة متعددة الأدوار من البلدين، كما ستجري القوات المحمولة جوا تدريبات بحث وإنقاذ قتالية.

واجتمع قادة الجيشين السوداني والمصري في العاصمة السودانية الخرطوم في 31 أكتوبر /تشرين أول الماضي واتفقا على تعزيز التعاون العسكري المشترك.

وتأتي هذه التدريبات بعد أيام من فشل المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

كما تتزامن مع تصاعد الصراع العسكري في إقليم تيغراي الإثيوبي بين الجيش الإثيوبي ومقاتلي الإقليم.

وكانت إثيوبيا قد حظرت في أوائل الشهر الماضي الرحلات الجوية في مجالها الجوي فوق سد النهضة لأسباب أمنية.