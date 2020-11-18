الحرب في سوريا: إسرائيل تعلن عن "غارات استهدفت مواقع عسكرية"

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، (أرشيف) متحدث عسكري إسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت أهدافا عسكرية داخل الأراضي السورية

أعلنت إسرائيل أنها هاجمت "أهدافا عسكرية سورية وإيرانية" داخل الأراضي السورية، بعد الكشف عن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وأوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت أهدافا عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن ثلاثة عسكريين قتلوا جراء الغارات، بالإضافة إلى إصابة عسكري آخر.