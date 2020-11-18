انطلاق دوري كرة القدم للنساء في السعودية

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، لم يسمح للمرأة في السعودية بحضور مباريات كرة القدم إلا في عام 2008

انطلق في السعودية أول دوري لكرة القدم النسائية، بعد تأجليه بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشارك في الدوري أكثر من 600 لاعبة في 24 فريقا من الرياض وجدة والدمام، تتنافس من أجل بطولة الدوري.

ولم تبث المباريات الأولى التي جرت الثلاثاء على التلفزيون ولكن وسائل الإعلام المحلية وصفتها بأنها خطوة أولى في طريق مشاركة المرأة في الرياضة.

ولم يكن يسمح للنساء في السعودية بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب إلا في سنة 2018.

وكانت السلطات تتذرع لسنوات طويلة بالتقاليد والتعاليم الدينية في منع النساء من ممارسة الرياضة، إذ يقول بعض رجال الدين المتزمتين إن فتح الباب أمام المرأة لممارسة الرياضة يؤدي بها إلى الوقوع في الرذيلة.

وجرت سبع مباريات في الرياض ومدينة جدة في اليوم الأول من دوري النساء، الذي كان مقررا افتتاحه في مارس آذار.

وأسفرت النتائج عن فوز النمور 10 مقابل صفر أمام تحدي جدة، وفوز اتحاد الرياض 10 مقابل 1 أمام نجد الرياضي.

وتتنافس فرق المدينة الواحدة فيما بينها قبل المواجهات الوطنية التي تمنح على إثرها الكأس للفائز في النهائي، وجائزة 500 ألف ريال سعودي.

وتقول هيئة الرياضة إن دوري كرة القدم النسائية يهدف إلى "تشجيع المرأة على النشاط وممارسة الرياضة والمشاركة في الحياة الاجتماعية".

ووصف المدرب والصحفي الرياضي عبد الله اليامي الحدث في تصريح لصحيفة عرب نيوز بأنه "يوم سعيد لجميع الرياضيين ذكورا وإناثا".

وأضاف: "بالنظر إلى شعبية كرة القدم في البلاد، أتوقع أن تنخرط المزيد من أخواتنا في الرياضة واحترافها".

ونقلت الصحيفة عن الطفلة نجلاء أحمد البالغة من العمر 16 عاما، وتلعب كرة القدم في مدرستها، إنها ستجرب حظها في إحدى الفرق في عام 2021.

وقالت: "سأبلغ من العمر 17 عاما وهو السن القانوني، وسأرى إن كان سيمنعني أحد".

واستقبلت السعودية هذا الأسبوع أيضا أول دورة نسائية في الغولف.

ولكن منتقدين يرون أن مثل هذه الأحداث تهدف منها الحكومة إلى التغطية بها على سجلها البائس في حقوق الإنسان، من بينها مواصلة اعتقال الكثير من الناشطات في مجال حقوق المرأة.