المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ما هي ولماذا أعتقل أثنان من مسؤوليها؟

صدر الصورة، JESS KELLY التعليق على الصورة، تفيد الأنباء أنه تم اعتقال كريم عنارة خلال وجوده في أجازة بمنتجع دهب

قالت جماعة حقوقية رائدة في مصر إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من موظفيها في الأيام الأخيرة.

وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مدير العدالة الجنائية فيها كريم عنارة اعتقل الأربعاء في منتجع دهب واقتيد إلى مكان مجهول.

وكان المدير الإداري للمبادرة محمد بشير قد اعتقل في القاهرة يوم الأحد. وقد أدانت منظمة العفو الدولية ما أسمته "التصعيد المخيف" لحملة قمع المجتمع المدني في مصر.

وقد أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأحد بيانا قالت فيه إن أفراد الأمن داهموا منزل بشير خلال الليل واقتادوه إلى مقر تابع لقطاع الأمن الوطني حيث تم استجوابه بشأن زيارة قام بها دبلوماسيون غربيون رفيعو المستوى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القاهرة لمناقشة حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه تم نقله لاحقا إلى نيابة أمن الدولة العليا واستفسر منه عن عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وآخر إصداراتها وأعمال المساعدة القانونية التي تقوم بها.

ووجهت لبشير اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المدعين لم يقدموا ضد بشير أي دليل موثوق، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وغردت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ظهر الأربعاء، قائلة إن عناصر الأمن الوطني قبضوا على عنارة في منتجع دهب، على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء، وأن مكانه غير معروف.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية.

وغردت منظمة العفو الدولية قائلة: "إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع فيمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت قائلة: "إنه قد حان الوقت كي يطالب المجتمع الدولي مصر بوقف الأعمال الانتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان وإطلاق سراح موظفي المبادرة المصرية الآن".

لكن ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، ويقول موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها منذ تأسيسها في عام 2002 وهي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير و التعليم والأسرة وحقوق الإنسان وحقوق العمال والأبحاث وتطوير المهارات.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أسس حسام بهجت المبادرة عام 2002

ويقول موقع الشبكة العالمية للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تكمل عمل غيرها من الجماعات المصرية المعنية بحقوق الانسان باعتماد مجموعة من الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بالإنسان.. كالجسد والخصوصية والسكن.

ويضيف قائلا إن الناشطين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يتشاركون فكرة مناهضة اختزال الفرد ليصبح مجرد مكون من مكونات المجتمع أو الدولة. ولذلك، يجب أن تؤكد المسؤوليات والواجبات المترتبة على الفرد بموجب الانتماء إلى المجتمع أو الدولة قدرته على الاختيار والمحافظة على استقلاله بوصفه كيانا حرا.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي إحدى الجماعات الحقوقية الرائدة في مصر وكانت في صلب استهداف الحكومة للجماعات الحقوقية والجماعات المستقلة الأخرى منذ 2013، وقد جمدت السلطات في عام 2016 أموال حسام بهجت، مؤسس المبادرة، ومنعته من مغادرة البلاد منذ ذلك الحين.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، باتريك جورج: من هو الناشط الحقوقي المصري ولماذا اعتقل؟

وفي 7 فبراير/شباط الماضي، احتجزت السلطات باتريك جورج زكي، الباحث في شؤون الجندر في المبادرة المصرية، في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس.

وقال محامو زكي إن عناصر الأمن الوطني احتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة. ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة والقضاة بشكل روتيني حبسه الاحتياطي دون تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات.

قلق فرنسي

وقد أعربت فرنسا عن "قلقها العميق" الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، وشددت على أنها حافظت على "حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان".

ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء"تدخل فرنسا في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات". كما شددت في بيان بهذا الشأن على أن مصر تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه.