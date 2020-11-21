تفاصيل مثيرة لهروب عشرات السجناء في لبنان: بعضهم قتل في حادث ارتطام سيارة، وبعضهم اعتقل، فيما أعادت والدة أحدهم ابنها طوعا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قتل خمسة سجناء وأصيب آخر في الحادث

لقي خمسة سجناء حتفهم عندما اصطدمت سيارتهم بشجرة، بعد هروب جماعي من أحد السجون في لبنان.

وتمكن 69 سجينا من كسر أبواب زنازينهم، في سجن قريب من العاصمة بيروت في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن 15 سجينا اعتقلوا، وأن والدة سجين آخر أعادت ابنها طوعا.

وتجري قوات الأمن عمليات بحث في المنطقة، فيما دعت السلطات سكان المنطقة إلى توخي الحذر.

ووقع حادث الاصطدام المميت عندما استولى ستة سجناء على سيارة، لدى فرارهم من سجن في قضاء بعبدا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، دعت السلطات سكان المنطقة إلى الحذر بعد هروب السجناء

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "سيارة بيضاء من طراز داسيا اصطدمت بشجرة، وتبين أن عددا من السجناء الهاربين كانوا على متنها، بعد أن أخذوها من سائقها".

وأضافت أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب آخر في الحادث.

وبدأت السلطات تحقيقا في كيفية هروب السجناء.