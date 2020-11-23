التطبيع: وفد إسرائيلي رفيع المستوى "يزور" السودان
قال مسؤول إسرائيلي لبي بي سي إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سافر إلى السودان الاثنين.
ورفض المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تحديد أسماء المشاركين في الوفد أو مدة بقائهم في السودان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن السودان وافق على إقامة علاقات مع إسرائيل.
ويعد ذلك أول وفد إسرائيلي يزور السودان بعد الإعلان عن هذا الاتفاق.
وتبع السودان الإمارات والبحرين في التحرك من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتشجيع من واشنطن التي تقول إن هذا التوجه سيساعد على عزل إيران.
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وكان مسؤول استخباراتي إسرائيلي قد أوضح سابقا أن أول وفد من بلاده سيتجه للسودان سيضطلع بمهام استخباراتية وأمنية، ثم سيتبعه وفد أكبر يختص بالشؤون الاقتصادية والتجارية.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نبأ زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان الاثنين دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وجاء الإعلان عن زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان بالتزامن مع تقارير حول اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وبينما نفت وزارة الخارجية السعودية صحة هذه التقارير، لم يصدر تعليق من مكتب نتنياهو.